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Абхазские спасатели нашли тело пропавшего на Мамзыщхе россиянина
Абхазские спасатели нашли тело пропавшего на Мамзыщхе россиянина
Сигнал о пропаже мужчины в горном массиве Мамзыщхи поступил в МЧС 11 апреля около 10 вечера, спасатели незамедлительно выехали на место. 16.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-16T23:45+0300
2022-04-16T23:45+0300
2022-04-16T23:45+0300
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СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Абхазские спасатели обнаружили тело жителя Нижнего Новгорода Андрея Сазонова, сообщает МЧС республики.Россиянин 1970 года рождения был обнаружен мертвым в субботу днем в ущелье реки Гагрипш на высоте около 900 метров над уровнем моря, отмечается в сообщении. Спасатели вели поиски Сазонова на протяжении пяти суток. Большое содействие им оказали местные жители. Поиски осложнялись ненастьем - в районе поиска на Мамзыщхе выпал снег высотой в два метра. В МЧС предполагают, что мужчина мог умереть от переохлаждения.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, мчс абхазии
Абхазские спасатели нашли тело пропавшего на Мамзыщхе россиянина
Сигнал о пропаже мужчины в горном массиве Мамзыщхи поступил в МЧС 11 апреля около 10 вечера, спасатели незамедлительно выехали на место.
СУХУМ, 16 апр - Sputnik.
Абхазские спасатели обнаружили тело жителя Нижнего Новгорода Андрея Сазонова, сообщает
МЧС республики.
Россиянин 1970 года рождения был обнаружен мертвым в субботу днем в ущелье реки Гагрипш на высоте около 900 метров над уровнем моря, отмечается в сообщении.
Спасатели вели поиски Сазонова на протяжении пяти суток. Большое содействие им оказали местные жители. Поиски осложнялись ненастьем - в районе поиска на Мамзыщхе выпал снег высотой в два метра.
В МЧС предполагают, что мужчина мог умереть от переохлаждения.