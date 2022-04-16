https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/abkhazskie-spasateli-nashli-telo-propavshego-na-mamzyschkhe-rossiyanina-1038687860.html

Абхазские спасатели нашли тело пропавшего на Мамзыщхе россиянина

Абхазские спасатели нашли тело пропавшего на Мамзыщхе россиянина

Сигнал о пропаже мужчины в горном массиве Мамзыщхи поступил в МЧС 11 апреля около 10 вечера, спасатели незамедлительно выехали на место. 16.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-16T23:45+0300

2022-04-16T23:45+0300

2022-04-16T23:45+0300

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СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Абхазские спасатели обнаружили тело жителя Нижнего Новгорода Андрея Сазонова, сообщает МЧС республики.Россиянин 1970 года рождения был обнаружен мертвым в субботу днем в ущелье реки Гагрипш на высоте около 900 метров над уровнем моря, отмечается в сообщении. Спасатели вели поиски Сазонова на протяжении пяти суток. Большое содействие им оказали местные жители. Поиски осложнялись ненастьем - в районе поиска на Мамзыщхе выпал снег высотой в два метра. В МЧС предполагают, что мужчина мог умереть от переохлаждения.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, мчс абхазии