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Актриса Гюрегян о почетном звании в профессии: это любовь, признание

Актриса Гюрегян о почетном звании в профессии: это любовь, признание

Ведущей актрисе РУСДРАМа Анне Гюрегян было присвоено почетное звание "Заслуженный артист Республики Абхазия". Актриса рассказала в эфире радио Sputnik о... 16.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-16T16:27+0300

2022-04-16T16:27+0300

2022-04-17T06:31+0300

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Актриса Гюрегян о почетном звании в профессии: это любовь, признание, большая честь Актриса Гюрегян о почетном звании в профессии: это любовь, признание, большая честь

Ведущая актриса РУСДРАМа Анна Гюрегян служит в театре с 2000 года, играет знаковые роли во многих постановках театра, в том числе является главным и единственным действующим лицом моноспектакля "Енджи-Ханум, обойденная счастьем", поставленного по повести Даура Зантария. Актриса рассказала, над чем сейчас работает, каковы ее правила, как восприняла новость о присвоении почетного звания."Я считаю, что "Заслуженный артист Республики Абхазия" не просто звание, это такая любовь, признание, возможность дальнейшего роста и достижения других высоких целей в искусстве… Я не могу сравнить эти ощущения с какими-то другими, потому что связаны с моей работой, профессией, которой я отдала почти полжизни. Конечно же, это большая честь и, надеюсь, что я оправдаю это звание", – сказала Гюрегян.Полная версия беседы в аудиофайле.

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