https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/bolee-50-mln-rub-napravyat-na-razvitie-tsentra-vosstanovleniya-leoparda-v-sochi-1038685407.html

Более 50 млн руб направят на развитие Центра Восстановления леопарда в Сочи

Более 50 млн руб направят на развитие Центра Восстановления леопарда в Сочи

В XX веке область обитания переднеазиатских леопардов существенно сократилась: сейчас на Кавказе этот вид леопардов практически не встречается, он занесен в... 16.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-16T18:00+0300

2022-04-16T18:00+0300

2022-04-16T18:06+0300

природа

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СУХУМ, 15 апр – Sputnik. Около 55 млн руб потратят на реконструкцию "Центра восстановления леопарда на Кавказе", сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министр природных ресурсов и экологии России Александра Козлова.Накануне в южной столице России состоялось совещание с участием Козлова, мэра курорта Алексея Копайгородского и руководства Сочинского национального парка. Участники встречи обсудили тему развития экотуризма на территории города.Восстановление леопардов в Центре началось в 2009 году, тогда в были привезены первые четыре особи леопарда, отловленные во взрослом состоянии в дикой природе Туркмении и Ирана. В 2012 году специалисты Центра приступили к реабилитации хищников, взятых из зоопарков. Выхоженных и подготовленных к самостоятельному выживанию животных выпускают в дикую природу. На сегодняшний день в Центре содержатся 14 леопардов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190226/Pyat-leopardov-planiruyut-vypustit-v-dikuyu-prirodu-v-Sochi-1026755155.html

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природа, дикая природа, леопарды, новости, сочи