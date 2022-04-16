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Более 50 млн руб направят на развитие Центра Восстановления леопарда в Сочи
Более 50 млн руб направят на развитие Центра Восстановления леопарда в Сочи
В XX веке область обитания переднеазиатских леопардов существенно сократилась: сейчас на Кавказе этот вид леопардов практически не встречается, он занесен в... 16.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-16T18:00+0300
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СУХУМ, 15 апр – Sputnik. Около 55 млн руб потратят на реконструкцию "Центра восстановления леопарда на Кавказе", сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министр природных ресурсов и экологии России Александра Козлова.Накануне в южной столице России состоялось совещание с участием Козлова, мэра курорта Алексея Копайгородского и руководства Сочинского национального парка. Участники встречи обсудили тему развития экотуризма на территории города.Восстановление леопардов в Центре началось в 2009 году, тогда в были привезены первые четыре особи леопарда, отловленные во взрослом состоянии в дикой природе Туркмении и Ирана. В 2012 году специалисты Центра приступили к реабилитации хищников, взятых из зоопарков. Выхоженных и подготовленных к самостоятельному выживанию животных выпускают в дикую природу. На сегодняшний день в Центре содержатся 14 леопардов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20190226/Pyat-leopardov-planiruyut-vypustit-v-dikuyu-prirodu-v-Sochi-1026755155.html
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природа, дикая природа, леопарды, новости, сочи
Более 50 млн руб направят на развитие Центра Восстановления леопарда в Сочи
18:00 16.04.2022 (обновлено: 18:06 16.04.2022)
В XX веке область обитания переднеазиатских леопардов существенно сократилась: сейчас на Кавказе этот вид леопардов практически не встречается, он занесен в Красную книгу как вымирающий.
СУХУМ, 15 апр – Sputnik.
Около 55 млн руб потратят на реконструкцию "Центра восстановления леопарда на Кавказе", сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление министр природных ресурсов и экологии России Александра Козлова.
Накануне в южной столице России состоялось совещание с участием Козлова, мэра курорта Алексея Копайгородского и руководства Сочинского национального парка. Участники встречи обсудили тему развития экотуризма на территории города.
"Мы договорились с компаниями и заключили сегодня соглашение на 55 млн руб. На эти деньги построим в центре новый сектор видеонаблюдения, отремонтируем вольеры, обновим ветеринарное оборудование, расширим сектор подготовки к выпуску в природу, построим новые адаптационные вольеры, создадим визит-центр и экологические тропы", - сказал Козлов журналистам во время совещания.
Восстановление леопардов в Центре началось в 2009 году, тогда в были привезены первые четыре особи леопарда, отловленные во взрослом состоянии в дикой природе Туркмении и Ирана. В 2012 году специалисты Центра приступили к реабилитации хищников, взятых из зоопарков. Выхоженных и подготовленных к самостоятельному выживанию животных выпускают в дикую природу. На сегодняшний день в Центре содержатся 14 леопардов.