https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/borets-iz-abkhazii-marat-kokoskeriya-stal-chempionom-tsfo-1038683802.html

Борец из Абхазии Марат Кокоскерия стал чемпионом ЦФО

Борец из Абхазии Марат Кокоскерия стал чемпионом ЦФО

СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Борец из Абхазии Марат Кокоскерия стал чемпионом ЦФО, сообщается на сайте Госкомспорта Абхазии. 16.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Борец из Абхазии Марат Кокоскерия стал чемпионом ЦФО, сообщается на сайте Госкомспорта Абхазии.Чемпионат Центрального Федерального округа по вольной борьбе среди мужчин прошел 15 апреля в Брянске. Это были отборочные соревнования на чемпионат России.Лидерство в разных весовых категориях оспаривали более 100 спортсменов из регионов округа. Абхазский борец Марат Кокоскерия стал победителем в весовой категории до 70 килограммов.Юноша тренируется в клубе спортивной борьбы ЦСКА под руководством Ислама Калаева, он воспитанник тренера Даута Лазба.

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