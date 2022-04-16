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Борец из Абхазии Марат Кокоскерия стал чемпионом ЦФО
Борец из Абхазии Марат Кокоскерия стал чемпионом ЦФО
СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Борец из Абхазии Марат Кокоскерия стал чемпионом ЦФО, сообщается на сайте Госкомспорта Абхазии. 16.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-16T15:38+0300
2022-04-16T15:38+0300
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СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Борец из Абхазии Марат Кокоскерия стал чемпионом ЦФО, сообщается на сайте Госкомспорта Абхазии.Чемпионат Центрального Федерального округа по вольной борьбе среди мужчин прошел 15 апреля в Брянске. Это были отборочные соревнования на чемпионат России.Лидерство в разных весовых категориях оспаривали более 100 спортсменов из регионов округа. Абхазский борец Марат Кокоскерия стал победителем в весовой категории до 70 килограммов.Юноша тренируется в клубе спортивной борьбы ЦСКА под руководством Ислама Калаева, он воспитанник тренера Даута Лазба.
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Борец из Абхазии Марат Кокоскерия стал чемпионом ЦФО
15:38 16.04.2022 (обновлено: 15:39 16.04.2022) СУХУМ, 16 апр - Sputnik.
Борец из Абхазии Марат Кокоскерия стал чемпионом ЦФО, сообщается
на сайте Госкомспорта Абхазии.
Чемпионат Центрального Федерального округа по вольной борьбе среди мужчин прошел 15 апреля в Брянске. Это были отборочные соревнования на чемпионат России.
Лидерство в разных весовых категориях оспаривали более 100 спортсменов из регионов округа. Абхазский борец Марат Кокоскерия стал победителем в весовой категории до 70 килограммов.
Юноша тренируется в клубе спортивной борьбы ЦСКА под руководством Ислама Калаева, он воспитанник тренера Даута Лазба.