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Фурсов о событиях на Украине: часть социальной войны верхов против низов во всем мире

Фурсов о событиях на Украине: часть социальной войны верхов против низов во всем мире

Война с Постзападом становится средством обновления, перерождения России, считает известный ученый Андрей Фурсов. 16.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-16T12:40+0300

2022-04-16T12:40+0300

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Фурсов о событиях на Украине: часть социальной войны верхов против низов во всем мире Фурсов о событиях на Украине: часть социальной войны верхов против низов во всем мире

То, что сейчас происходит на Украине, это часть социальной войны верхов против низов, которая разворачивается во всем мире, просто на Украине верхи сумели создать укронацизм, и теперь понятно, почему на протяжении последних двадцати лет на Западе шла последовательная реабилитация нацизма, полагает известный российский историк и социолог Андрей Фурсов."Если помните, в Организации Объединенных Наций каждый год принималась резолюция против героизации нацизма. Две страны, всегда выступали против этой резолюции - США и Украина, а страны Евросоюза всегда воздерживались. Так вот: эта реабилитация нацизма имела полифункциональные цели, в том числе, она делалась для того, чтобы вырастить на Украине тот режим, который должен был создать проблемы России", - отметил эксперт.По словам Фурсова и сам Зеленский, по сути, является агентом британских спецслужб, он лишь озвучивает то, что ему "вдувают в уши", и это сейчас начинают понимать все больше и больше людей."Я общаюсь со студентами, общаюсь на встречах с моими читателями, и, должен сказать, что в целом у нас достаточно здоровое общество. Эта военная спецоперация направлена в отношении укронацистского режима, а в отношении Постзапада это самая настоящая война, потому что укронацистский режим - это тело! Мозг, уши и глаза у него натовские, потому что спутники НАТО сообщают информацию укронацистам, британские инструкторы руководили "Азовом" в Мариуполе, то есть война у нас идет с Постзападом. И эта война уже становится средством обновления, перерождения России. Люди поняли, что есть враг, который хочет нас уничтожить и как людей, и как русских, начинается очень серьезная перестройка сознания людей", - сказал Фурсов.

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