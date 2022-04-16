https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/koronavirus-podtverdilsya-u-pyati-chelovek-za-sutki-v-abkhazii-1038679732.html

Коронавирус подтвердился у пяти человек за сутки в Абхазии

Коронавирус подтвердился у пяти человек за сутки в Абхазии

В связи со снижением заболеваемости в скором времени будут закрыты ковидные отделения районных больниц Абхазии, пациентов на стационарное лечение будет... 16.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-16T01:16+0300

2022-04-16T01:16+0300

2022-04-16T01:16+0300

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СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Коронавирус подтвердился у пяти человек из протестированных 63, следует из сообщения Оперштаба по защите населения Абхазии от COVID-19. В Гудаутском ковидном находятся на стационарном лечении 12 пациентов, в тяжелом состоянии двое из них, состояние здоровья 10 пациентов - средней степени тяжести. В ковид-отделении Очамчырской ЦРБ - два пациента, в Гагрской и Ткуарчалской ЦРБ - по одному. В Сухумской инфекционной больнице пациентов нет. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53592. Зарегистрировано 682 летальных исхода. Выздоровели 52533 человека.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, мировая пандемия коронавируса covid-19, коронавирусы