https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/mnogo-let-poluchayu-odnu-i-tu-zhe-zarplatu-kak-povysit-dokhod-1038672274.html

Много лет получаю одну и ту же зарплату. Как повысить доход?

Много лет получаю одну и ту же зарплату. Как повысить доход?

Как в сегодняшнее "турбулентное" время без риска для себя увеличить заработок? 16.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-16T10:48+0300

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Много лет получаю одну и ту же зарплату. Как повысить доход? Много лет получаю одну и ту же зарплату. Как повысить доход?

У Екатерины есть любимая работа по найму. Но заработок на ней не повышается уже много лет. Учитывая текущую ежедневную инфляцию, она решилась, наконец, пробить свой "финансовый потолок". Но наемному работнику не просто изменить цены на свои услуги.Ситуацию Екатерины разбирают финансовый советник, предприниматель Елена Парий, и психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян.Слушайте подкасты РИА Новости.

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