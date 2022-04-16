Пасхальная ярмарка: что представили на культурно-деловой площадке "Гума"
© Sputnik / Томас Тхайцук На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
© Sputnik / Томас Тхайцук
В этом году православные христиане будут отмечать праздник Светлого Христова Воскресения 24 апреля.
СУХУМ, 16 апр – Sputnik. На культурно-деловой платформе "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка, рассказала в интервью радио Sputnik куратор площадки Щарида Тужба.
"Уже не в первый раз мы проводим ярмарки выходного дня, в этот раз мы немного поменяли формат, решили провести ее в пятницу и субботу. Ярмарка пасхальная, здесь можно приобрести много сельскохозяйственной продукции, свежую зелень, варенье, домашние яйца, куры битые. Также в ярмарке участвуют мастерицы рукоделия, которые представили украшения, домашнюю утварь, в этот раз очень много участников, и все они разные", - подчеркнула она.
© Sputnik / Томас Тхайцук На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
© Sputnik / Томас Тхайцук На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
© Sputnik / Томас Тхайцук На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
© Sputnik / Томас Тхайцук На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
© Sputnik / Томас Тхайцук На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
© Sputnik / Томас Тхайцук На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
Среди тех, кто представил товары на пасхальной ярмарке, есть как постоянные участники мероприятий "Гумы", так и те, кто впервые принес сюда свою продукцию.
"Очень много продукции пасхального декора для украшения куличей, натуральный бельгийский шоколад. Многие впервые участвуют в нашей ярмарке, и мы надеемся, что им понравится, что им запомнится сегодняшнее событие, и мы будем сотрудничать. Каждый раз, когда привлекаем сельскохозяйственную продукцию, мы обращаемся к главам районов и предоставляем бесплатные места для участников ярмарки. Очень хочется, чтобы сегодня простой крестьянин понимал, что у него есть возможность реализовать свой продукт", - говорит Тужба.
Цены на пасхальной ярмарке ниже, чем на рынке, к тому же у производителей есть возможность напрямую продать свою продукцию самим.
"Многие люди, ходя по рынку, не испытывают радости, здесь они могут прийти и, даже ничего не приобретая, увидеть и узнать много интересного", - сказала она.
В середине июля 2021 года группа активистов открыла на заброшенной железнодорожной станции "Гума" в Сухуме арт-площадку для проведения культурно-деловых мероприятий. Это место уже успело полюбиться многим жителям и гостям Абхазии.
18 декабря 2021, 14:01