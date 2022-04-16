https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/paskhalnaya-yarmarka-chto-predstavili-na-kulturno-delovoy-ploschadke-guma-1038681360.html

Пасхальная ярмарка: что представили на культурно-деловой площадке "Гума"

Пасхальная ярмарка: что представили на культурно-деловой площадке "Гума"

В этом году православные христиане будут отмечать праздник Светлого Христова Воскресения 24 апреля. 16.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-16T11:45+0300

2022-04-16T11:45+0300

2022-04-16T11:45+0300

в абхазии

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СУХУМ, 16 апр – Sputnik. На культурно-деловой платформе "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка, рассказала в интервью радио Sputnik куратор площадки Щарида Тужба."Уже не в первый раз мы проводим ярмарки выходного дня, в этот раз мы немного поменяли формат, решили провести ее в пятницу и субботу. Ярмарка пасхальная, здесь можно приобрести много сельскохозяйственной продукции, свежую зелень, варенье, домашние яйца, куры битые. Также в ярмарке участвуют мастерицы рукоделия, которые представили украшения, домашнюю утварь, в этот раз очень много участников, и все они разные", - подчеркнула она.Среди тех, кто представил товары на пасхальной ярмарке, есть как постоянные участники мероприятий "Гумы", так и те, кто впервые принес сюда свою продукцию.Цены на пасхальной ярмарке ниже, чем на рынке, к тому же у производителей есть возможность напрямую продать свою продукцию самим."Многие люди, ходя по рынку, не испытывают радости, здесь они могут прийти и, даже ничего не приобретая, увидеть и узнать много интересного", - сказала она.В середине июля 2021 года группа активистов открыла на заброшенной железнодорожной станции "Гума" в Сухуме арт-площадку для проведения культурно-деловых мероприятий. Это место уже успело полюбиться многим жителям и гостям Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/prezident-posetil-selkhozyarmarku-na-platforme-guma-1036814281.html

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