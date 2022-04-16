Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/paskhalnaya-yarmarka-chto-predstavili-na-kulturno-delovoy-ploschadke-guma-1038681360.html
Пасхальная ярмарка: что представили на культурно-деловой площадке "Гума"
Пасхальная ярмарка: что представили на культурно-деловой площадке "Гума"
В этом году православные христиане будут отмечать праздник Светлого Христова Воскресения 24 апреля. 16.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-16T11:45+0300
2022-04-16T11:45+0300
в абхазии
пасха
ярмарки
сухум
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/10/1038681466_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_21268a17e55de4ae97f49c08f985bcb2.jpg
СУХУМ, 16 апр – Sputnik. На культурно-деловой платформе "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка, рассказала в интервью радио Sputnik куратор площадки Щарида Тужба."Уже не в первый раз мы проводим ярмарки выходного дня, в этот раз мы немного поменяли формат, решили провести ее в пятницу и субботу. Ярмарка пасхальная, здесь можно приобрести много сельскохозяйственной продукции, свежую зелень, варенье, домашние яйца, куры битые. Также в ярмарке участвуют мастерицы рукоделия, которые представили украшения, домашнюю утварь, в этот раз очень много участников, и все они разные", - подчеркнула она.Среди тех, кто представил товары на пасхальной ярмарке, есть как постоянные участники мероприятий "Гумы", так и те, кто впервые принес сюда свою продукцию.Цены на пасхальной ярмарке ниже, чем на рынке, к тому же у производителей есть возможность напрямую продать свою продукцию самим."Многие люди, ходя по рынку, не испытывают радости, здесь они могут прийти и, даже ничего не приобретая, увидеть и узнать много интересного", - сказала она.В середине июля 2021 года группа активистов открыла на заброшенной железнодорожной станции "Гума" в Сухуме арт-площадку для проведения культурно-деловых мероприятий. Это место уже успело полюбиться многим жителям и гостям Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/prezident-posetil-selkhozyarmarku-na-platforme-guma-1036814281.html
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/10/1038681466_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c2d3763f13ebaaddced38375a0c91b06.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
пасха, ярмарки, сухум, новости

Пасхальная ярмарка: что представили на культурно-деловой площадке "Гума"

11:45 16.04.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
На культурно-деловой площадке Гума проходит двухдневная пасхальная ярмарка - Sputnik Абхазия, 1920, 16.04.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В этом году православные христиане будут отмечать праздник Светлого Христова Воскресения 24 апреля.
СУХУМ, 16 апр – Sputnik. На культурно-деловой платформе "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка, рассказала в интервью радио Sputnik куратор площадки Щарида Тужба.
"Уже не в первый раз мы проводим ярмарки выходного дня, в этот раз мы немного поменяли формат, решили провести ее в пятницу и субботу. Ярмарка пасхальная, здесь можно приобрести много сельскохозяйственной продукции, свежую зелень, варенье, домашние яйца, куры битые. Также в ярмарке участвуют мастерицы рукоделия, которые представили украшения, домашнюю утварь, в этот раз очень много участников, и все они разные", - подчеркнула она.
© Sputnik / Томас Тхайцук На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
На культурно-деловой площадке Гума проходит двухдневная пасхальная ярмарка - Sputnik Абхазия
1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
© Sputnik / Томас Тхайцук На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
На культурно-деловой площадке Гума проходит двухдневная пасхальная ярмарка - Sputnik Абхазия
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
© Sputnik / Томас Тхайцук На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
На культурно-деловой площадке Гума проходит двухдневная пасхальная ярмарка - Sputnik Абхазия
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
© Sputnik / Томас Тхайцук На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
На культурно-деловой площадке Гума проходит двухдневная пасхальная ярмарка - Sputnik Абхазия
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
© Sputnik / Томас Тхайцук На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
На культурно-деловой площадке Гума проходит двухдневная пасхальная ярмарка - Sputnik Абхазия
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
© Sputnik / Томас Тхайцук На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
На культурно-деловой площадке Гума проходит двухдневная пасхальная ярмарка - Sputnik Абхазия
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
На культурно-деловой площадке "Гума" проходит двухдневная пасхальная ярмарка
Среди тех, кто представил товары на пасхальной ярмарке, есть как постоянные участники мероприятий "Гумы", так и те, кто впервые принес сюда свою продукцию.
"Очень много продукции пасхального декора для украшения куличей, натуральный бельгийский шоколад. Многие впервые участвуют в нашей ярмарке, и мы надеемся, что им понравится, что им запомнится сегодняшнее событие, и мы будем сотрудничать. Каждый раз, когда привлекаем сельскохозяйственную продукцию, мы обращаемся к главам районов и предоставляем бесплатные места для участников ярмарки. Очень хочется, чтобы сегодня простой крестьянин понимал, что у него есть возможность реализовать свой продукт", - говорит Тужба.
Цены на пасхальной ярмарке ниже, чем на рынке, к тому же у производителей есть возможность напрямую продать свою продукцию самим.
"Многие люди, ходя по рынку, не испытывают радости, здесь они могут прийти и, даже ничего не приобретая, увидеть и узнать много интересного", - сказала она.
В середине июля 2021 года группа активистов открыла на заброшенной железнодорожной станции "Гума" в Сухуме арт-площадку для проведения культурно-деловых мероприятий. Это место уже успело полюбиться многим жителям и гостям Абхазии.
Аслан Бжания посетил ярмарку которая проходит на железнодорожной станции Гума - Sputnik Абхазия, 1920, 18.12.2021
В Абхазии
Президент посетил сельхозярмарку на платформе "Гума"
18 декабря 2021, 14:01
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0