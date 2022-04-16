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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
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"Сидели здесь тихо-спокойно": житель Мариуполя рассказал о побеге ВСУ из музея
"Сидели здесь тихо-спокойно": житель Мариуполя рассказал о побеге ВСУ из музея
ВСУ бросили свои позиции в здании краеведческого музея Мариуполя в субботу 16 апреля. 16.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-16T16:45+0300
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Украинские боевики сбежали со своих позиций в здании краеведческого музея Мариуполя неподалеку от завода "Азовсталь", где блокированы последние подразделения националистов в городе.О том, как это происходило, военкору РИА Новости рассказал местный житель."Когда снаряд попал в музей и музей загорелся, "укропы" отсюда сбежали. Они здесь прятались. Они сидели здесь тихо-спокойно, я думаю, у них склады здесь были", — сказал Александр.Из-за боев и пожара здание музея сильно пострадало, почти все экспонаты повреждены.
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"Сидели здесь тихо-спокойно": житель Мариуполя рассказал о побеге ВСУ из музея

16:45 16.04.2022 (обновлено: 16:46 16.04.2022)
© Видео РИА
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ВСУ бросили свои позиции в здании краеведческого музея Мариуполя в субботу 16 апреля.
Украинские боевики сбежали со своих позиций в здании краеведческого музея Мариуполя неподалеку от завода "Азовсталь", где блокированы последние подразделения националистов в городе.
О том, как это происходило, военкору РИА Новости рассказал местный житель.
"Когда снаряд попал в музей и музей загорелся, "укропы" отсюда сбежали. Они здесь прятались. Они сидели здесь тихо-спокойно, я думаю, у них склады здесь были", — сказал Александр.
Из-за боев и пожара здание музея сильно пострадало, почти все экспонаты повреждены.
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