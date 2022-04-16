https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/sideli-zdes-tikho-spokoyno-zhitel-mariupolya-rasskazal-o-pobege-vsu-iz-muzeya--1038684273.html

"Сидели здесь тихо-спокойно": житель Мариуполя рассказал о побеге ВСУ из музея

"Сидели здесь тихо-спокойно": житель Мариуполя рассказал о побеге ВСУ из музея

ВСУ бросили свои позиции в здании краеведческого музея Мариуполя в субботу 16 апреля. 16.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-16T16:45+0300

2022-04-16T16:45+0300

2022-04-16T16:46+0300

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Украинские боевики сбежали со своих позиций в здании краеведческого музея Мариуполя неподалеку от завода "Азовсталь", где блокированы последние подразделения националистов в городе.О том, как это происходило, военкору РИА Новости рассказал местный житель."Когда снаряд попал в музей и музей загорелся, "укропы" отсюда сбежали. Они здесь прятались. Они сидели здесь тихо-спокойно, я думаю, у них склады здесь были", — сказал Александр.Из-за боев и пожара здание музея сильно пострадало, почти все экспонаты повреждены.

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украина, россия, мультимедиа, видео, мариуполь, видео