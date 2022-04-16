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В Сухумской инфекционной больнице не осталось пациентов с COVID-19
В Сухумской инфекционной больнице не осталось пациентов с COVID-19
Ковидные отделения районных больниц Абхазии в скором времени закроются в связи с улучшением эпидситуации, пациентов на стационарное лечение будет принимать... 16.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-16T09:45+0300
2022-04-16T09:45+0300
2022-04-16T09:47+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 16 апр - Sputnik. В Сухумской инфекционной больнице не осталось пациентов с коронавирусом, следует из сообщения Оперштаба по защите населения Абхазии от COVID-19.В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении 12 пациентов, двое из них в тяжелом состоянии. В ковид-отделении Очамчырской ЦРБ - два пациента, в Гагрской и Ткуарчалской ЦРБ - по одному.За минувшие сутки на наличие инфекции проверили 63 человека, коронавирус подтвердился у пяти из них. Всего с начала пандемии в Абхазии зафиксировано 53592 случая заражения COVID-19, 52533 человека выздоровели, 682 скончались.
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новости, сухум, мировая пандемия коронавируса covid-19
В Сухумской инфекционной больнице не осталось пациентов с COVID-19
09:45 16.04.2022 (обновлено: 09:47 16.04.2022)
Ковидные отделения районных больниц Абхазии в скором времени закроются в связи с улучшением эпидситуации, пациентов на стационарное лечение будет принимать Гудаутский госпиталь.
СУХУМ, 16 апр - Sputnik. В Сухумской инфекционной больнице не осталось пациентов с коронавирусом, следует из сообщения Оперштаба по защите населения Абхазии от COVID-19.
В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении 12 пациентов, двое из них в тяжелом состоянии. В ковид-отделении Очамчырской ЦРБ - два пациента, в Гагрской и Ткуарчалской ЦРБ - по одному.
"В Сухумской инфекционной больнице пациентов нет", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки на наличие инфекции проверили 63 человека, коронавирус подтвердился у пяти из них.
Всего с начала пандемии в Абхазии зафиксировано 53592 случая заражения COVID-19, 52533 человека выздоровели, 682 скончались.