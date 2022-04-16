https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/v-sukhumskoy-infektsionnoy-bolnitse-ne-ostalos-patsientov-s-covid-19-1038680494.html

В Сухумской инфекционной больнице не осталось пациентов с COVID-19

В Сухумской инфекционной больнице не осталось пациентов с COVID-19

Ковидные отделения районных больниц Абхазии в скором времени закроются в связи с улучшением эпидситуации, пациентов на стационарное лечение будет принимать... 16.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-16T09:45+0300

2022-04-16T09:45+0300

2022-04-16T09:47+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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сухум

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 16 апр - Sputnik. В Сухумской инфекционной больнице не осталось пациентов с коронавирусом, следует из сообщения Оперштаба по защите населения Абхазии от COVID-19.В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении 12 пациентов, двое из них в тяжелом состоянии. В ковид-отделении Очамчырской ЦРБ - два пациента, в Гагрской и Ткуарчалской ЦРБ - по одному.За минувшие сутки на наличие инфекции проверили 63 человека, коронавирус подтвердился у пяти из них. Всего с начала пандемии в Абхазии зафиксировано 53592 случая заражения COVID-19, 52533 человека выздоровели, 682 скончались.

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новости, сухум, мировая пандемия коронавируса covid-19