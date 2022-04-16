https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/zhena-medvedchuka-obratilas-k-londonu-s-prosboy-obmenyat-plennykh-britantsev-na-ee-muzha-1038683022.html

Жена Медведчука обратилась к Лондону с просьбой обменять пленных британцев на ее мужа

Жена Медведчука обратилась к Лондону с просьбой обменять пленных британцев на ее мужа

Во вторник, 12 апреля, Служба безопасности Украины сообщила о задержании Медведчука по поручению президента Украины Владимира Зеленского. 16.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-16T14:10+0300

2022-04-16T14:10+0300

2022-04-16T14:26+0300

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СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Жена украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к родственникам британцев, плененных военными ДНР и России, чтобы они просили Лондон обменять своих родных на ее мужа. Видеообращение выложено на Youtube-канале девушки. "Обращаюсь к родным и близким Эйдена Эслина и Шона Пиннера - Эслин Энджеле, Натан и Шеннон Вуд, Дерби и Эйвану Пиннерам. В ваших силах просить премьер-министра вашей страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения Эйдена и Шона путем их обмена на задержанного киевскими властями украинского оппозиционного политика - моего мужа Виктора Медведчука", - заявила Марченко.Во вторник, 12 апреля, глава СБУ сообщил о задержании Медведчука по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Украинская прокуратура заявляла об исчезновении политика, находившегося под домашним арестом, еще в конце февраля. На этой неделе Марченко обращалась к Зеленскому с требованием освободить мужа, а также попросила турецкого лидера Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении плененного супруга. Москва заявила, что будет следить за судьбой Медведчука и призвала к этому европейских политиков.

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