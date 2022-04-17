https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/chto-obschego-u-nevesty-vedmy-i-medvedya-neozhidannosti-etimologii-1038689248.html
Что общего у "невесты", "ведьмы" и "медведя"? Неожиданности этимологии
Что общего у "невесты", "ведьмы" и "медведя"? Неожиданности этимологии
Что такое этимология, как время меняет разговорный язык и почему однокоренные слова потом не узнать. 17.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-17T08:52+0300
2022-04-17T08:52+0300
2022-04-17T08:52+0300
радио
подкасты риа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/11/1038689222_0:55:1501:899_1920x0_80_0_0_384f0bef149a1d688afd8c65192dd253.jpg
Что общего у "невесты", "ведьмы" и "медведя"? Неожиданности этимологии
Что общего у "невесты", "ведьмы" и "медведя"? Неожиданности этимологии
Общий предок объединяет слова "льгота", "нельзя" и "польза", над загадкой "варежки" ученые трудятся уже несколько столетий, а старинный глагол "бучать" помог с названиями нескольких зверей. Слушайте подкасты РИА Новости.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/11/1038689222_114:0:1385:953_1920x0_80_0_0_1cb655fb3b76292ae1b54d11bc272d0a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, аудио
Что общего у "невесты", "ведьмы" и "медведя"? Неожиданности этимологии
Что такое этимология, как время меняет разговорный язык и почему однокоренные слова потом не узнать.
Общий предок объединяет слова "льгота", "нельзя" и "польза", над загадкой "варежки" ученые трудятся уже несколько столетий, а старинный глагол "бучать" помог с названиями нескольких зверей.