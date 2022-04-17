https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/chto-obschego-u-nevesty-vedmy-i-medvedya-neozhidannosti-etimologii-1038689248.html

Что общего у "невесты", "ведьмы" и "медведя"? Неожиданности этимологии

Что общего у "невесты", "ведьмы" и "медведя"? Неожиданности этимологии

Что такое этимология, как время меняет разговорный язык и почему однокоренные слова потом не узнать. 17.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-17T08:52+0300

2022-04-17T08:52+0300

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Что общего у "невесты", "ведьмы" и "медведя"? Неожиданности этимологии Что общего у "невесты", "ведьмы" и "медведя"? Неожиданности этимологии

Общий предок объединяет слова "льгота", "нельзя" и "польза", над загадкой "варежки" ученые трудятся уже несколько столетий, а старинный глагол "бучать" помог с названиями нескольких зверей. Слушайте подкасты РИА Новости.

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