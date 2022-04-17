https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/dopolnitelnoe-vremya-tatarchuk-o-sportivnoy-psikhologii--1038689425.html

Дополнительное время: Татарчук о спортивной психологии

Дополнительное время: Татарчук о спортивной психологии

Чемпион мира по эстетической гимнастике, спортивный психолог Екатерина Татарчук в эфире радио Sputnik рассказала, как важен правильный психологический настрой... 17.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-17T12:52+0300

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Дополнительное время: Татарчук о спортивной психологии Дополнительное время: Татарчук о спортивной психологии

Екатерина Татарчук на собственном опыте познала, что такое спорт высших достижений. Потому ей как никому понятен вопрос психологического настроя спортсмена. По ее мнению, у психолога, имеющего спортивный опыт, больше возможностей наладить контакт с подопечным. Подробнее об этом слушайте в аудиофайле. Кроме того, как как рассказала Екатерина, она сама большой фанат Пицунды, не раз была в Абхазии, и очень любит местную кухню.

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