Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/dopolnitelnoe-vremya-tatarchuk-o-sportivnoy-psikhologii--1038689425.html
Дополнительное время: Татарчук о спортивной психологии
Дополнительное время: Татарчук о спортивной психологии
Чемпион мира по эстетической гимнастике, спортивный психолог Екатерина Татарчук в эфире радио Sputnik рассказала, как важен правильный психологический настрой... 17.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-17T12:52+0300
2022-04-17T09:55+0300
радио
подкасты
дополнительное время
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/11/1038689397_0:65:854:545_1920x0_80_0_0_6c5483164e3ac21b2bcf3d4467493ab9.jpg
Дополнительное время: Татарчук о спортивной психологии
Дополнительное время: Татарчук о спортивной психологии
Екатерина Татарчук на собственном опыте познала, что такое спорт высших достижений. Потому ей как никому понятен вопрос психологического настроя спортсмена. По ее мнению, у психолога, имеющего спортивный опыт, больше возможностей наладить контакт с подопечным. Подробнее об этом слушайте в аудиофайле. Кроме того, как как рассказала Екатерина, она сама большой фанат Пицунды, не раз была в Абхазии, и очень любит местную кухню.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/11/1038689397_21:0:834:610_1920x0_80_0_0_2abc5a004efdb87c6b01621fbe518411.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты, дополнительное время, аудио

Дополнительное время: Татарчук о спортивной психологии

12:52 17.04.2022
Радио
Дополнительное время: Татарчук о спортивной психологии
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Чемпион мира по эстетической гимнастике, спортивный психолог Екатерина Татарчук в эфире радио Sputnik рассказала, как важен правильный психологический настрой для спортсмена.
Екатерина Татарчук на собственном опыте познала, что такое спорт высших достижений. Потому ей как никому понятен вопрос психологического настроя спортсмена. По ее мнению, у психолога, имеющего спортивный опыт, больше возможностей наладить контакт с подопечным.
Подробнее об этом слушайте в аудиофайле.
Кроме того, как как рассказала Екатерина, она сама большой фанат Пицунды, не раз была в Абхазии, и очень любит местную кухню.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0