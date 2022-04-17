https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/dopolnitelnoe-vremya-tatarchuk-o-sportivnoy-psikhologii--1038689425.html
Дополнительное время: Татарчук о спортивной психологии
Дополнительное время: Татарчук о спортивной психологии
Чемпион мира по эстетической гимнастике, спортивный психолог Екатерина Татарчук в эфире радио Sputnik рассказала, как важен правильный психологический настрой... 17.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-17T12:52+0300
2022-04-17T12:52+0300
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Дополнительное время: Татарчук о спортивной психологии
Дополнительное время: Татарчук о спортивной психологии
Екатерина Татарчук на собственном опыте познала, что такое спорт высших достижений. Потому ей как никому понятен вопрос психологического настроя спортсмена. По ее мнению, у психолога, имеющего спортивный опыт, больше возможностей наладить контакт с подопечным. Подробнее об этом слушайте в аудиофайле. Кроме того, как как рассказала Екатерина, она сама большой фанат Пицунды, не раз была в Абхазии, и очень любит местную кухню.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, дополнительное время, аудио
Дополнительное время: Татарчук о спортивной психологии
Чемпион мира по эстетической гимнастике, спортивный психолог Екатерина Татарчук в эфире радио Sputnik рассказала, как важен правильный психологический настрой для спортсмена.
Екатерина Татарчук на собственном опыте познала, что такое спорт высших достижений. Потому ей как никому понятен вопрос психологического настроя спортсмена. По ее мнению, у психолога, имеющего спортивный опыт, больше возможностей наладить контакт с подопечным.
Подробнее об этом слушайте в аудиофайле
.
Кроме того, как как рассказала Екатерина, она сама большой фанат Пицунды, не раз была в Абхазии, и очень любит местную кухню.