https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/italyantsy-o-roste-tsen-na-produkty-oni-izdevayutsya-1038695245.html

Итальянцы о росте цен на продукты: они издеваются?

Итальянцы о росте цен на продукты: они издеваются?

В ответ на волну антироссийских санкций Москва ввела ограничения на экспорт энергоносителей и продовольствия - это сразу сказалось на ценах по всему миру. 17.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-17T18:05+0300

2022-04-17T18:05+0300

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Помимо изменения правил оплаты нефти и газа - теперь их нужно оплачивать в рублях, - Россия, поставляющая львиную долю зерновых на глобальный рынок, наложила временный запрет на экспорт зерновых и сахара, чтобы избежать дефицита и скачка цен внутри страны.Последствия решений, принятых российским правительством, уже ощутили на себе жители европейских стран и США. Так, например, прекращение поставок на экспорт зерна из России и Украины сразу привело к увеличению цен на хлеб, муку и макаронные изделия - основы основ итальянской кухни."Если повышаются (цены - прим.ред.), пусть так и будет, но тогда зарплаты и пенсии должны быть повышены. Сейчас дали прибавку 20 евро, они издеваются? Они смеются над нами!" - заявила одна из недовольных покупательниц.

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видео, мультимедиа, италия, россия, санкции, видео