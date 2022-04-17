https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/kot-i-lysenko-rasskazali-o-festivale-moyarodinka-v-abkhazii--1038638319.html

Кот и Лысенко рассказали о фестивале "Мояродинка" в Абхазии

Кот и Лысенко рассказали о фестивале "Мояродинка" в Абхазии

О фестивале "Мояродинка", который пройдет в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказали его организаторы декан факультета Московского государственного института... 17.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-17T17:39+0300

2022-04-17T17:39+0300

2022-04-17T17:39+0300

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Кот и Лысенко Кот и Лысенко

Молодежный видеофестиваль кино "Мояродинка" состоится 23-24 апреля. Его проводит Московский государственный институт культуры, Национальная ассоциация культуры, спорта и красоты при поддержке Администрации Сухума. Как отметили организаторы, конкурс "Мояродинка" - это шанс рассказать во всеуслышание о своём родном крае. Конкурс позволяет объединить молодежь со всего мира вокруг нашей Отчизны. Подробности слушайте в аудиофайле.

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