https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/zapad-obyavil-voynu-russkoy-kulture-1038697006.html
Запад объявил войну русской культуре
Запад объявил войну русской культуре
Антироссийские санкции, наложенные западными странами во главе с США, коснулись не только экономической сферы, но и всего, что связано с Россией. 17.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-17T21:48+0300
2022-04-17T21:48+0300
2022-04-17T21:49+0300
видео
мультимедиа
россия
культура
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/11/1038697138_0:0:720:405_1920x0_80_0_0_d942a973ebd096b589ea432816a62e76.jpg
Война Запада против всего русского затронула самые разные объекты культуры. В Швеции, например, запретили играть на балалайках. Причем музыканты оркестра оказались не русскими, они просто играют на русских инструментах.Помимо народных инструментов, запреты коснулись и "высокой" культуры - в филармонии Уэльса отказались играть увертюры Чайковского, назвав музыку великого композитора "неуместной", а картину французского художника Эдгара Дега "Русские танцовщицы" переименовали в "Украинских танцовщиц".Тяжело пришлось всем, и даже российским деревьям - знаменитый Тургеневский дуб лишился возможности стать "Европейским деревом года" из-за национальной принадлежности.
россия
сша
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/11/1038697138_90:0:630:405_1920x0_80_0_0_22276c2ee8c64ce3e3c3e69ec001ba2c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, россия, культура, в мире, сша, видео
Запад объявил войну русской культуре
21:48 17.04.2022 (обновлено: 21:49 17.04.2022)
Антироссийские санкции, наложенные западными странами во главе с США, коснулись не только экономической сферы, но и всего, что связано с Россией.
Война Запада против всего русского затронула самые разные объекты культуры. В Швеции, например, запретили играть на балалайках. Причем музыканты оркестра оказались не русскими, они просто играют на русских инструментах.
Помимо народных инструментов, запреты коснулись и "высокой" культуры - в филармонии Уэльса отказались играть увертюры Чайковского, назвав музыку великого композитора "неуместной", а картину французского художника Эдгара Дега "Русские танцовщицы" переименовали в "Украинских танцовщиц".
Тяжело пришлось всем, и даже российским деревьям - знаменитый Тургеневский дуб лишился возможности стать "Европейским деревом года" из-за национальной принадлежности.