https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/zapad-obyavil-voynu-russkoy-kulture-1038697006.html

Запад объявил войну русской культуре

Запад объявил войну русской культуре

Антироссийские санкции, наложенные западными странами во главе с США, коснулись не только экономической сферы, но и всего, что связано с Россией. 17.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-17T21:48+0300

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Война Запада против всего русского затронула самые разные объекты культуры. В Швеции, например, запретили играть на балалайках. Причем музыканты оркестра оказались не русскими, они просто играют на русских инструментах.Помимо народных инструментов, запреты коснулись и "высокой" культуры - в филармонии Уэльса отказались играть увертюры Чайковского, назвав музыку великого композитора "неуместной", а картину французского художника Эдгара Дега "Русские танцовщицы" переименовали в "Украинских танцовщиц".Тяжело пришлось всем, и даже российским деревьям - знаменитый Тургеневский дуб лишился возможности стать "Европейским деревом года" из-за национальной принадлежности.

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видео, мультимедиа, россия, культура, в мире, сша, видео