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Эксперт о массовой сдаче в плен украинских военных: понимают, что их бросили, предали
Эксперт о массовой сдаче в плен украинских военных: понимают, что их бросили, предали
Что послужило массовой сдаче в плен украинских морпехов? Сохранится ли эта тенденция? Можно ли говорить о сроках окончания спецоперации? Об этом и не только –... 18.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-18T13:05+0300
2022-04-18T13:05+0300
2022-04-18T16:19+0300
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Эксперт о массовой сдаче в плен украинских военных: понимают, что их бросили, предали
Эксперт о массовой сдаче в плен украинских военных: понимают, что их бросили, предали
В Мариуполе сдались в плен 1026 военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Среди сложивших оружие - 162 офицера и 47 женщин-военнослужащих. По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, "151 раненому украинскому военнослужащему 36-й бригады морской пехоты на месте была оказана первичная медицинская помощь, после чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения".Разумным решением назвал в эфире радио Sputnik Южная Осетия военный обозреватель Виктор Литовкин сдачу в плен украинских военнослужащих в Мариуполе."То, что морпехи сдаются в плен – разумное решение с их стороны, потому что лучше быть живым, чем мертвым. Они это понимают. Кроме того, они понимают безуспешность сопротивления российской армии. Их бросило командование на произвол судьбы, обманывая, что вот-вот придет подкрепление. Кончились боеприпасы, продукты питания, вода и надеяться не на что. Они понимают, что их обманули, их бросили, предали", – сказал Литовкин.Россия начала 24 февраля военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Как отмечают в Минобороны страны, Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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Эксперт о массовой сдаче в плен украинских военных: понимают, что их бросили, предали
13:05 18.04.2022 (обновлено: 16:19 18.04.2022)
Что послужило массовой сдаче в плен украинских морпехов? Сохранится ли эта тенденция? Можно ли говорить о сроках окончания спецоперации? Об этом и не только – комментарий военного обозревателя Виктора Литовкина.
В Мариуполе сдались в плен 1026 военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Среди сложивших оружие - 162 офицера и 47 женщин-военнослужащих. По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, "151 раненому украинскому военнослужащему 36-й бригады морской пехоты на месте была оказана первичная медицинская помощь, после чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения".
Разумным решением назвал в эфире радио Sputnik Южная Осетия военный обозреватель Виктор Литовкин сдачу в плен украинских военнослужащих в Мариуполе.
"То, что морпехи сдаются в плен – разумное решение с их стороны, потому что лучше быть живым, чем мертвым. Они это понимают. Кроме того, они понимают безуспешность сопротивления российской армии. Их бросило командование на произвол судьбы, обманывая, что вот-вот придет подкрепление. Кончились боеприпасы, продукты питания, вода и надеяться не на что. Они понимают, что их обманули, их бросили, предали", – сказал Литовкин.
Россия начала 24 февраля военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Как отмечают в Минобороны страны, Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.