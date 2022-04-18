https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/grazhdanin-i-nachalnik-kaytan-o-probleme-okhrany-pamyatnikov-abkhazii--1038709234.html

Гражданин и начальник: Кайтан о проблеме охраны памятников Абхазии

Гражданин и начальник: Кайтан о проблеме охраны памятников Абхазии

О проблеме охраны памятников, вопросах культурного наследия в Международный день памятников и исторических мест в эфире радио Sputnik рассказал, начальник... 18.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-18T17:42+0300

2022-04-18T17:42+0300

2022-04-18T17:42+0300

радио

гражданин и начальник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/12/1038711172_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_c0953bb290304c0f212c2fa3c3f64b19.jpg

Гражданин и начальник: Кайтан о проблеме охраны памятников Абхазии Гражданин и начальник: Кайтан о проблеме охраны памятников Абхазии

На сегодняшний день в государственном списке охраны историко-культурного наследия 1535 объектов. Однако существует и второй список, дополнительный, который постоянно меняется, то есть туда вводятся вновь выявленные памятники историко-культурного наследия, сказал Кайтан в эфире радио."Инвентаризация объектов проводится постоянно. Списки подаем на учет к главам администрации, чтобы они поставили эти объекты для их охраны. Охраной должны заниматься не только специалисты нашего департамента, а все граждане страны", – сказал Кайтан.Собеседник Sputnik рассказал, как проходит работа по изучению объектов, кто помогает, определена ли страховая стоимость объектов, как в этом отношении проработан закон.Начальник департамента историко-культурного наследия Шандор Кайтан также рассказал и об актуальных проблемах сохранения памятников.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гражданин и начальник, аудио