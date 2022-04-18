https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/grazhdanin-i-nachalnik-kaytan-o-probleme-okhrany-pamyatnikov-abkhazii--1038709234.html
Гражданин и начальник: Кайтан о проблеме охраны памятников Абхазии
Гражданин и начальник: Кайтан о проблеме охраны памятников Абхазии
О проблеме охраны памятников, вопросах культурного наследия в Международный день памятников и исторических мест в эфире радио Sputnik рассказал, начальник... 18.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-18T17:42+0300
2022-04-18T17:42+0300
2022-04-18T17:42+0300
радио
гражданин и начальник
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Гражданин и начальник: Кайтан о проблеме охраны памятников Абхазии
Гражданин и начальник: Кайтан о проблеме охраны памятников Абхазии
На сегодняшний день в государственном списке охраны историко-культурного наследия 1535 объектов. Однако существует и второй список, дополнительный, который постоянно меняется, то есть туда вводятся вновь выявленные памятники историко-культурного наследия, сказал Кайтан в эфире радио."Инвентаризация объектов проводится постоянно. Списки подаем на учет к главам администрации, чтобы они поставили эти объекты для их охраны. Охраной должны заниматься не только специалисты нашего департамента, а все граждане страны", – сказал Кайтан.Собеседник Sputnik рассказал, как проходит работа по изучению объектов, кто помогает, определена ли страховая стоимость объектов, как в этом отношении проработан закон.Начальник департамента историко-культурного наследия Шандор Кайтан также рассказал и об актуальных проблемах сохранения памятников.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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гражданин и начальник, аудио
Гражданин и начальник: Кайтан о проблеме охраны памятников Абхазии
О проблеме охраны памятников, вопросах культурного наследия в Международный день памятников и исторических мест в эфире радио Sputnik рассказал, начальник департамента историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии Шандор Кайтан.
На сегодняшний день в государственном списке охраны историко-культурного наследия 1535 объектов. Однако существует и второй список, дополнительный, который постоянно меняется, то есть туда вводятся вновь выявленные памятники историко-культурного наследия, сказал Кайтан в эфире радио.
"Инвентаризация объектов проводится постоянно. Списки подаем на учет к главам администрации, чтобы они поставили эти объекты для их охраны. Охраной должны заниматься не только специалисты нашего департамента, а все граждане страны", – сказал Кайтан.
Собеседник Sputnik рассказал, как проходит работа по изучению объектов, кто помогает, определена ли страховая стоимость объектов, как в этом отношении проработан закон.
Начальник департамента историко-культурного наследия Шандор Кайтан также рассказал и об актуальных проблемах сохранения памятников.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.