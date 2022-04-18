https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/kombinat-azovstal-vo-vremya-aktivnoy-fazy-shturma-1038704276.html

Комбинат "Азовсталь" во время активной фазы штурма

Комбинат "Азовсталь" во время активной фазы штурма

Мариуполь был окружен российскими войсками и подразделениями ДНР 7 марта, с тех пор велись бои по зачистке города от украинских националистов. 18.04.2022, Sputnik Абхазия

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В результате боевых действий городские кварталы Мариуполя были полностью очищены от боевиков нацбатальона "Азов". Оставшиеся националисты укрылись на территории металлургического комбината "Азовсталь" и были заблокированы российскими войсками.По заявлению Минобороны России, боевики находятся в безвыходном положении, почти без пищи и воды, дважды они пытались вырваться с территории завода. Россия предложила им сложить оружие, но, судя по перехваченным радиопереговорам, Киев запрещает им сдаваться в плен, угрожая расстрелом.

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