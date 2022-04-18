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Комбинат "Азовсталь" во время активной фазы штурма
Комбинат "Азовсталь" во время активной фазы штурма
Мариуполь был окружен российскими войсками и подразделениями ДНР 7 марта, с тех пор велись бои по зачистке города от украинских националистов. 18.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-18T14:04+0300
2022-04-18T14:04+0300
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В результате боевых действий городские кварталы Мариуполя были полностью очищены от боевиков нацбатальона "Азов". Оставшиеся националисты укрылись на территории металлургического комбината "Азовсталь" и были заблокированы российскими войсками.По заявлению Минобороны России, боевики находятся в безвыходном положении, почти без пищи и воды, дважды они пытались вырваться с территории завода. Россия предложила им сложить оружие, но, судя по перехваченным радиопереговорам, Киев запрещает им сдаваться в плен, угрожая расстрелом.
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Sputnik Абхазия
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Комбинат "Азовсталь" во время активной фазы штурма
14:04 18.04.2022 (обновлено: 16:15 18.04.2022)
Мариуполь был окружен российскими войсками и подразделениями ДНР 7 марта, с тех пор велись бои по зачистке города от украинских националистов.
В результате боевых действий городские кварталы Мариуполя были полностью очищены от боевиков нацбатальона "Азов". Оставшиеся националисты укрылись на территории металлургического комбината "Азовсталь" и были заблокированы российскими войсками.
По заявлению Минобороны России, боевики находятся в безвыходном положении, почти без пищи и воды, дважды они пытались вырваться с территории завода. Россия предложила им сложить оружие, но, судя по перехваченным радиопереговорам, Киев запрещает им сдаваться в плен, угрожая расстрелом.