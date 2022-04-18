https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/obnarodovany-dokumenty-o-geroizme-zafrontovykh-agentov-smersha-1038698640.html

Обнародованы документы о героизме зафронтовых агентов "Смерша"

Обнародованы документы о героизме зафронтовых агентов "Смерша"

15 мая 1943 года был создан Отдел контрразведки "Смерш" НКВД СССР. Аббревиатура "Смерш" была взята от словосочетания "Смерть шпионам!" 18.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. ФСБ России обнародовала архивные документы, которые свидетельствуют о мужестве и героизме зафронтовых агентов советской военной контрразведки "Смерш". Об этом пишет РИА Новости.Отдел контрразведки "Смерш" НКВД СССР был создан 15 мая 1943 года. Аббревиатура "Смерш" была взята от словосочетания "Смерть шпионам!"Главной задачей органов "Смерша" была борьба против подрывной деятельности со стороны абвера – подразделения верховного командования вермахта, занимавшегося разведкой, контрразведкой и организацией диверсий в тылу Красной армии.Отмечается, что в Советском Союзе в годы войны была выстроена четко работавшая система противодействия механизму разведки и диверсий, отточенному гитлеровцами в течение многих лет в разных странах.По мнению экспертов, основное достижение "Смерша" состоит в том, что ни одна операция Красной армии не была сорвана по причине действий вражеских спецслужб. Ни один стратегический план советского командования не стал известен врагу. Кроме того, не произошло ни одного антисоветского выступления ни в рядах Красной армии, ни в ее тылу, на что так надеялись в Германии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20201203/Osobo-ne-tseremonilis-kak-rabotala-samaya-groznaya-sovetskaya-spetssluzhba-1031393207.html

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