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Открытый республиканский турнир по домино прошел в Новом Афоне
Открытый республиканский турнир по домино прошел в Новом Афоне
Мероприятие было посвящено памяти первого президента Федерации домино Абхазии Артура Габуния. 18.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-18T13:41+0300
2022-04-18T13:41+0300
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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Открытый республиканский турнир по домино прошел 17 апреля в Новом Афоне, сообщает сайт Госкомитета Абхазии по делам молодежи и спорту.Победителем турнира стал Алмас Габуния, "серебро" досталось Борису Борзову, третье место заняла Светлана Зубахина.Спортсмены были награждены грамотами, медалями, кубками и денежными призами, Алмас Габуния был награжден переходящим кубком турнира.Домино – популярный в Абхазии спорт, абхазские игроки не раз принимали участие в мировых чемпионатах и занимали там призовые места, а в 2011 году на территории республики прошло мировое первенство по домино, на которое съехалось большое количество иностранных спортсменов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20190818/Po-zakonam-Brekhalovki-chempionat-domino-Sukhume-1028211610.html
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Открытый республиканский турнир по домино прошел в Новом Афоне
13:41 18.04.2022 (обновлено: 16:17 18.04.2022)
Мероприятие было посвящено памяти первого президента Федерации домино Абхазии Артура Габуния.
СУХУМ, 18 апр – Sputnik.
Открытый республиканский турнир по домино прошел 17 апреля в Новом Афоне, сообщает
сайт Госкомитета Абхазии по делам молодежи и спорту.
В соревновании принимали участие 30 спортсменов из Абхазии и России.
Победителем турнира стал Алмас Габуния, "серебро" досталось Борису Борзову, третье место заняла Светлана Зубахина.
Спортсмены были награждены грамотами, медалями, кубками и денежными призами, Алмас Габуния был награжден переходящим кубком турнира.
Домино – популярный в Абхазии спорт, абхазские игроки не раз принимали участие в мировых чемпионатах и занимали там призовые места, а в 2011 году на территории республики прошло мировое первенство по домино, на которое съехалось большое количество иностранных спортсменов.