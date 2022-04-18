https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/otkrytyy-respublikanskiy-turnir-po-domino-proshel-v-novom-afone-1038704689.html

Открытый республиканский турнир по домино прошел в Новом Афоне

Открытый республиканский турнир по домино прошел в Новом Афоне

Мероприятие было посвящено памяти первого президента Федерации домино Абхазии Артура Габуния. 18.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-18T13:41+0300

2022-04-18T13:41+0300

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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Открытый республиканский турнир по домино прошел 17 апреля в Новом Афоне, сообщает сайт Госкомитета Абхазии по делам молодежи и спорту.Победителем турнира стал Алмас Габуния, "серебро" досталось Борису Борзову, третье место заняла Светлана Зубахина.Спортсмены были награждены грамотами, медалями, кубками и денежными призами, Алмас Габуния был награжден переходящим кубком турнира.Домино – популярный в Абхазии спорт, абхазские игроки не раз принимали участие в мировых чемпионатах и занимали там призовые места, а в 2011 году на территории республики прошло мировое первенство по домино, на которое съехалось большое количество иностранных спортсменов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190818/Po-zakonam-Brekhalovki-chempionat-domino-Sukhume-1028211610.html

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