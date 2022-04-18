https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/patsientka-s-covid-19-skonchalas-v-gudautskom-gospitale-1038714199.html

Пациентка с COVID-19 скончалась в Гудаутском госпитале

Пациентка с COVID-19 скончалась в Гудаутском госпитале

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у четырех человек из 70 протестированных в Абхазии. 18.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-18T22:01+0300

2022-04-18T22:01+0300

2022-04-18T22:03+0300

мировая пандемия коронавируса covid-19

медицина

абхазия

ситуация с коронавирусом в абхазии

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СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Пациентка 73 лет с диагнозом COVID-19 скончалась в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Сухумской инфекционной больнице и Гагрской ЦРБ пациентов нет. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53596 человек. Зарегистрировано 683 летальных случая. Выздоровели 52780 человек.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия