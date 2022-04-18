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Пациентка с COVID-19 скончалась в Гудаутском госпитале
Пациентка с COVID-19 скончалась в Гудаутском госпитале
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у четырех человек из 70 протестированных в Абхазии. 18.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-18T22:01+0300
2022-04-18T22:01+0300
2022-04-18T22:03+0300
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медицина
абхазия
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Пациентка 73 лет с диагнозом COVID-19 скончалась в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Сухумской инфекционной больнице и Гагрской ЦРБ пациентов нет. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53596 человек. Зарегистрировано 683 летальных случая. Выздоровели 52780 человек.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия
Пациентка с COVID-19 скончалась в Гудаутском госпитале
22:01 18.04.2022 (обновлено: 22:03 18.04.2022)
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у четырех человек из 70 протестированных в Абхазии.
СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Пациентка 73 лет с диагнозом COVID-19 скончалась в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 7 пациентов. В Очамчырской ЦРБ - 1, в Ткуарчалской ЦРБ - 1 пациент.
В Сухумской инфекционной больнице и Гагрской ЦРБ пациентов нет.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53596 человек. Зарегистрировано 683 летальных случая. Выздоровели 52780 человек.