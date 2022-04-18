https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/peskov-prezident-skazal-chto-spetsoperatsiya-na-ukraine-idet-po-planu-1038704149.html

Песков: президент сказал, что спецоперация на Украине идет по плану

Песков: президент сказал, что спецоперация на Украине идет по плану

С 24 февраля российские войска проводят спецоперацию на Украине с целью денацификации и демилитаризации Киева, а также ради спасения жителей Донбасса от... 18.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-18T13:22+0300

2022-04-18T13:22+0300

2022-04-18T16:18+0300

военная спецоперация рф в донбассе

дмитрий песков

россия

украина

донбасс

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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что Владимир Путин заявил, что спецоперация на Украине идет по плану. Об этом сообщили РИА Новости. Пресс-секретарь также добавил, что, по словам президента, украинская сторона не демонстрирует постоянства на переговорах, часто меняет свою позицию, и динамика переговоров "оставляет желать лучшего".Военная спецоперация России на Украине идет почти два месяца, за это время прошло несколько раундов переговоров, в том числе и в видеоформате. По заявлению Пескова, выносить в публичную плоскость те аспекты, которые обсуждаются на переговорах, Кремль не хочет.

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дмитрий песков, россия, украина, донбасс