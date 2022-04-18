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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/peskov-prezident-skazal-chto-spetsoperatsiya-na-ukraine-idet-po-planu-1038704149.html
Песков: президент сказал, что спецоперация на Украине идет по плану
Песков: президент сказал, что спецоперация на Украине идет по плану
С 24 февраля российские войска проводят спецоперацию на Украине с целью денацификации и демилитаризации Киева, а также ради спасения жителей Донбасса от... 18.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-18T13:22+0300
2022-04-18T16:18+0300
военная спецоперация рф в донбассе
дмитрий песков
россия
украина
донбасс
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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что Владимир Путин заявил, что спецоперация на Украине идет по плану. Об этом сообщили РИА Новости. Пресс-секретарь также добавил, что, по словам президента, украинская сторона не демонстрирует постоянства на переговорах, часто меняет свою позицию, и динамика переговоров "оставляет желать лучшего".Военная спецоперация России на Украине идет почти два месяца, за это время прошло несколько раундов переговоров, в том числе и в видеоформате. По заявлению Пескова, выносить в публичную плоскость те аспекты, которые обсуждаются на переговорах, Кремль не хочет.
россия
украина
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дмитрий песков, россия, украина, донбасс

Песков: президент сказал, что спецоперация на Украине идет по плану

13:22 18.04.2022 (обновлено: 16:18 18.04.2022)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 18.04.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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С 24 февраля российские войска проводят спецоперацию на Украине с целью денацификации и демилитаризации Киева, а также ради спасения жителей Донбасса от действий украинского режима.
СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что Владимир Путин заявил, что спецоперация на Украине идет по плану. Об этом сообщили РИА Новости.

"Специальная военная операция продолжается. Президент совсем недавно, будучи на космодроме, сказал, что она идет по плану, одновременно с этим, действительно, на экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса," – заявил Песков.

Пресс-секретарь также добавил, что, по словам президента, украинская сторона не демонстрирует постоянства на переговорах, часто меняет свою позицию, и динамика переговоров "оставляет желать лучшего".
Военная спецоперация России на Украине идет почти два месяца, за это время прошло несколько раундов переговоров, в том числе и в видеоформате. По заявлению Пескова, выносить в публичную плоскость те аспекты, которые обсуждаются на переговорах, Кремль не хочет.
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