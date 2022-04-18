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Песков: президент сказал, что спецоперация на Украине идет по плану
Песков: президент сказал, что спецоперация на Украине идет по плану
С 24 февраля российские войска проводят спецоперацию на Украине с целью денацификации и демилитаризации Киева, а также ради спасения жителей Донбасса от... 18.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-18T13:22+0300
2022-04-18T13:22+0300
2022-04-18T16:18+0300
военная спецоперация рф в донбассе
дмитрий песков
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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что Владимир Путин заявил, что спецоперация на Украине идет по плану. Об этом сообщили РИА Новости. Пресс-секретарь также добавил, что, по словам президента, украинская сторона не демонстрирует постоянства на переговорах, часто меняет свою позицию, и динамика переговоров "оставляет желать лучшего".Военная спецоперация России на Украине идет почти два месяца, за это время прошло несколько раундов переговоров, в том числе и в видеоформате. По заявлению Пескова, выносить в публичную плоскость те аспекты, которые обсуждаются на переговорах, Кремль не хочет.
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дмитрий песков, россия, украина, донбасс
Песков: президент сказал, что спецоперация на Украине идет по плану
13:22 18.04.2022 (обновлено: 16:18 18.04.2022)
С 24 февраля российские войска проводят спецоперацию на Украине с целью денацификации и демилитаризации Киева, а также ради спасения жителей Донбасса от действий украинского режима.
СУХУМ, 18 апр – Sputnik.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что Владимир Путин заявил, что спецоперация на Украине идет по плану. Об этом сообщили РИА Новости
.
"Специальная военная операция продолжается. Президент совсем недавно, будучи на космодроме, сказал, что она идет по плану, одновременно с этим, действительно, на экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса," – заявил Песков.
Пресс-секретарь также добавил, что, по словам президента, украинская сторона не демонстрирует постоянства на переговорах, часто меняет свою позицию, и динамика переговоров "оставляет желать лучшего".
Военная спецоперация России на Украине идет почти два месяца, за это время прошло несколько раундов переговоров, в том числе и в видеоформате. По заявлению Пескова, выносить в публичную плоскость те аспекты, которые обсуждаются на переговорах, Кремль не хочет.