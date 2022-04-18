https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/vazagov-rasskazal-pochemu-gruziya-reshila-ogranichitsya-moralnoy-podderzhkoy-nezalezhnoy--1038702336.html

Вазагов рассказал, почему Грузия решила ограничиться моральной поддержкой "незалежной"

Вазагов рассказал, почему Грузия решила ограничиться моральной поддержкой "незалежной"

Глава информационно-аналитического управления администрации президента Южной Осетии Юрий Вазагов в эфире радио Sputnik прокомментировал конфронтацию между... 18.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-18T18:40+0300

2022-04-18T18:40+0300

2022-04-18T18:40+0300

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Вазагов рассказал, почему Грузия решила ограничиться моральной поддержкой "незалежной" Вазагов рассказал, почему Грузия решила ограничиться моральной поддержкой "незалежной"

По словам Вазагова, в Грузии отдают себе отчет, что присоединение к санкциям против России может очень негативно сказаться на экономике и уровне жизни в самой Грузии."Грузия сильно зависит от поставок многих товаров из России, кроме того, Россия – один из крупнейших рынков сбыта, плюс туризм, связанный именно с российскими туристами. Поэтому грузинские власти решили оказать "незалежной" моральную поддержку и этим ограничиться. В Киеве на такое "союзническое" поведение реагируют очень нервно", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik Южная Осетия.Это показывает, насколько союзнические отношения между Украиной и Грузией были прочны и устойчивы, считает Вазагов.

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