https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/vazagov-rasskazal-pochemu-gruziya-reshila-ogranichitsya-moralnoy-podderzhkoy-nezalezhnoy--1038702336.html
Вазагов рассказал, почему Грузия решила ограничиться моральной поддержкой "незалежной"
Вазагов рассказал, почему Грузия решила ограничиться моральной поддержкой "незалежной"
Глава информационно-аналитического управления администрации президента Южной Осетии Юрий Вазагов в эфире радио Sputnik прокомментировал конфронтацию между... 18.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-18T18:40+0300
2022-04-18T18:40+0300
2022-04-18T18:40+0300
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Вазагов рассказал, почему Грузия решила ограничиться моральной поддержкой "незалежной"
Вазагов рассказал, почему Грузия решила ограничиться моральной поддержкой "незалежной"
По словам Вазагова, в Грузии отдают себе отчет, что присоединение к санкциям против России может очень негативно сказаться на экономике и уровне жизни в самой Грузии."Грузия сильно зависит от поставок многих товаров из России, кроме того, Россия – один из крупнейших рынков сбыта, плюс туризм, связанный именно с российскими туристами. Поэтому грузинские власти решили оказать "незалежной" моральную поддержку и этим ограничиться. В Киеве на такое "союзническое" поведение реагируют очень нервно", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik Южная Осетия.Это показывает, насколько союзнические отношения между Украиной и Грузией были прочны и устойчивы, считает Вазагов.
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подкасты, аудио
Вазагов рассказал, почему Грузия решила ограничиться моральной поддержкой "незалежной"
Глава информационно-аналитического управления администрации президента Южной Осетии Юрий Вазагов в эфире радио Sputnik прокомментировал конфронтацию между Грузией и Украиной.
По словам Вазагова, в Грузии отдают себе отчет, что присоединение к санкциям против России может очень негативно сказаться на экономике и уровне жизни в самой Грузии.
"Грузия сильно зависит от поставок многих товаров из России, кроме того, Россия – один из крупнейших рынков сбыта, плюс туризм, связанный именно с российскими туристами. Поэтому грузинские власти решили оказать "незалежной" моральную поддержку и этим ограничиться. В Киеве на такое "союзническое" поведение реагируют очень нервно", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik Южная Осетия
.
Это показывает, насколько союзнические отношения между Украиной и Грузией были прочны и устойчивы, считает Вазагов.