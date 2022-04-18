https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/zhemchugov-o-nazalnoy-vaktsine-ne-bazovaya-a-dopolnitelnaya-1038665524.html

Жемчугов о назальной вакцине: не базовая, а дополнительная

Жемчугов о назальной вакцине: не базовая, а дополнительная

О том, в чем отличие назальной вакцины от обычной и как она действует, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо... 18.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-18T10:19+0300

2022-04-18T10:19+0300

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Жемчугов о назальной вакцине: не базовая, а дополнительная Жемчугов о назальной вакцине: не базовая, а дополнительная

Назальная форма вакцины от коронавируса "Спутник V" поступила в гражданский оборот, сообщили "РИА Новости" со ссылкой на директора научного центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга."Назальная вакцина все-таки не базовая, а дополнительная. Если есть базовая вакцина любой инъекционной, то для ревакцинации можно использовать назальную. Я бы именно так и посоветовал делать. Уровень защиты, который достигается назальной вакциной, он менее сильный, чем инъекционной", – отметил эксперт.По словам Жемчугова назальная вакцина состоит из тех же самых компонентов, что и инъекционная вакцина "Спутник V", однако способ введения определяет уровень защиты."Назальная вакцина состоит из тех же самых компонентов, что и инъекционная вакцина "Спутник V". Два компонента. Можно дважды ей ревакцинироваться. Две стадии. Способ введения определяет защиту. Если вакцина попадает в кровь, то это заведомо, что она достигнет всех клеток иммунной системы, а то, что попадает в нос, во многом сразу может смываться. Но, в кровь все равно попадает, капилляры у нас очень развиты, и как правило рассчитано на появление иммуноглобулинов А, которые действуют местно", – заключил инфекционист.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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