https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/anonimnoe-soobschenie-postupilo-o-minirovanii-zdaniya-nalogovoy-sluzhby-gudautskogo-rayona-1038723887.html
Анонимное сообщение поступило о минировании здания в центре Гудауты
Анонимное сообщение поступило о минировании здания в центре Гудауты
Здание "Абхазсвязи", в котором расположена налоговая служба Гудаутского района, оцеплено, из него вывели всех людей. 19.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-19T15:34+0300
2022-04-19T15:34+0300
2022-04-19T15:41+0300
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ГУДАУТА, 19 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Анонимное сообщение о минировании здания, в котором расположена налоговая служба Гудаутского района, поступило на почту ведомства во вторник, 19 апреля. Он добавил, что из Сухума вызвали саперов и кинологов. Подтверждения тому, что в здании заложена бомба, пока нет.Как сообщает с места событий корреспондент Sputnik, возле здания "Абхазсвязи" дежурит пожарная машина и сотрудники милиции. Обстановка спокойная.
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мчс абхазии, мвд абхазии, происшествия, минирование, гудаута
Анонимное сообщение поступило о минировании здания в центре Гудауты
15:34 19.04.2022 (обновлено: 15:41 19.04.2022)
Здание "Абхазсвязи", в котором расположена налоговая служба Гудаутского района, оцеплено, из него вывели всех людей.
ГУДАУТА, 19 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Анонимное сообщение о минировании здания, в котором расположена налоговая служба Гудаутского района, поступило на почту ведомства во вторник, 19 апреля.
Начальник Гудаутского РОВД, подполковник милиции Денис Дзкуя уточнил, что здание оцепили и вывели из него всех людей.
Он добавил, что из Сухума вызвали саперов и кинологов. Подтверждения тому, что в здании заложена бомба, пока нет.
Как сообщает с места событий корреспондент Sputnik, возле здания "Абхазсвязи" дежурит пожарная машина и сотрудники милиции. Обстановка спокойная.