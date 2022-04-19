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Асафов: Европа из кризиса никаких дивидендов извлечь не сможет – одни проблемы

Асафов: Европа из кризиса никаких дивидендов извлечь не сможет – одни проблемы

Президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции Запада привели к кризису в Европе и США. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik... 19.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-19T10:11+0300

2022-04-19T10:11+0300

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Асафов: Европа из кризиса никаких дивидендов извлечь не сможет - одни проблемы Асафов: Европа из кризиса никаких дивидендов извлечь не сможет - одни проблемы

Политолог отметил, что в США и некоторых странах Европы уже можно наблюдать митинги протеста против резкого падения уровня жизни. Говорить, что Европа получит какие-то преференции от санкционного процесса, не приходится, сказал Асафов."Мы видим резкий рост подорожания жизни в Германии, об этом говорится на официальном уровне. Мы видим проблемы по энергоносителям для домохозяйств и проблемы по топливу. Все это создает тревожную социальную обстановку, при том стоит отметить, что Россия пока отдельных санкционных пакетов не вводила. Если такие меры будут, то жизнь в европейских странах и в США для людей сильно поменяется. Политикам, которые планируют избираться в следующих электоральных циклах, стоит это учитывать", – рассказал Александр Николаевич.Асафов добавил, что Европа из этого кризиса никаких дивидендов извлечь не сможет – одни проблемы. Кроме того, по мнению эксперта, она будет вынуждена выстраивать обходные пути, чтобы самой не попасть под американские санкции. Политолог отметил, что Европе придется выстраивать сложные цепочки посредников, искать новые схемы и возможности для покупки российских энергоносителей. А в публичном поле озвучивать совершенно другую, антироссийскую риторику.Подробный комментарий слушайте в аудиоматериале.

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