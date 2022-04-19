https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/bzhaniya-nagradil-nikitu-simonyana-ordenom-akhdz-apsha-ii-stepeni--1038728310.html
Аслан Бжания наградил Никиту Симоняна орденом "Ахьдз-Апша" II степени
Аслан Бжания наградил Никиту Симоняна орденом "Ахьдз-Апша" II степени
Президент Абхазии Аслан Бжания встретился со знаменитым воспитанником абхазского футбола Никитой Симоняном 19 апреля. 19.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-19T17:54+0300
2022-04-19T17:54+0300
2022-04-19T18:00+0300
в абхазии
никита симонян
аслан бжания
футбол
спорт
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/13/1038727982_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5159a054a509d919c42848fa76d93e77.jpg
СУХУМ, 19 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Аслан Бжания вручил Никите Симоняну высшую награду страны орден "Ахьдз-Апша" II степени за выдающиеся спортивные достижения, весомый вклад в развитие футбола Абхазии, пропаганду физической культуры и спорта.Кроме того, Аслан Бжания подарил спортсмену абхазский нож. Симонян выразил благодарность за столь высокую награду и отметил, что Абхазия для него является родным местом, куда он с удовольствием приезжает. Он подарил президенту Абхазии футболку московского "Спартака" с номером 9, под которым Симонян выступал, и свою книгу "Футбол – только ли игра?".
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/13/1038727982_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_2181f8073c58620deb637511fda4252e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
никита симонян, аслан бжания, футбол, спорт, абхазия
Аслан Бжания наградил Никиту Симоняна орденом "Ахьдз-Апша" II степени
17:54 19.04.2022 (обновлено: 18:00 19.04.2022)
Президент Абхазии Аслан Бжания встретился со знаменитым воспитанником абхазского футбола Никитой Симоняном 19 апреля.
СУХУМ, 19 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Аслан Бжания вручил Никите Симоняну высшую награду страны орден "Ахьдз-Апша" II степени за выдающиеся спортивные достижения, весомый вклад в развитие футбола Абхазии, пропаганду физической культуры и спорта.
Глава государства отметил, что в Абхазии знают и любят футболиста, внесшего большой вклад в развитие этого вида спорта как в Абхазии, так и во всем Советском Союзе.
Кроме того, Аслан Бжания подарил спортсмену абхазский нож.
Симонян выразил благодарность за столь высокую награду и отметил, что Абхазия для него является родным местом, куда он с удовольствием приезжает.
Он подарил президенту Абхазии футболку московского "Спартака" с номером 9, под которым Симонян выступал, и свою книгу "Футбол – только ли игра?".