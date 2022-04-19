https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/bzhaniya-nagradil-nikitu-simonyana-ordenom-akhdz-apsha-ii-stepeni--1038728310.html

Аслан Бжания наградил Никиту Симоняна орденом "Ахьдз-Апша" II степени

Аслан Бжания наградил Никиту Симоняна орденом "Ахьдз-Апша" II степени

Президент Абхазии Аслан Бжания встретился со знаменитым воспитанником абхазского футбола Никитой Симоняном 19 апреля. 19.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-19T17:54+0300

2022-04-19T17:54+0300

2022-04-19T18:00+0300

в абхазии

никита симонян

аслан бжания

футбол

спорт

абхазия

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СУХУМ, 19 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Аслан Бжания вручил Никите Симоняну высшую награду страны орден "Ахьдз-Апша" II степени за выдающиеся спортивные достижения, весомый вклад в развитие футбола Абхазии, пропаганду физической культуры и спорта.Кроме того, Аслан Бжания подарил спортсмену абхазский нож. Симонян выразил благодарность за столь высокую награду и отметил, что Абхазия для него является родным местом, куда он с удовольствием приезжает. Он подарил президенту Абхазии футболку московского "Спартака" с номером 9, под которым Симонян выступал, и свою книгу "Футбол – только ли игра?".

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никита симонян, аслан бжания, футбол, спорт, абхазия