https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/glava-dnr-nagradil-boytsov-pyatnashki-medalyami-za-otvagu-1038717284.html
Глава ДНР наградил бойцов "Пятнашки" медалями "За отвагу"
Глава ДНР наградил бойцов "Пятнашки" медалями "За отвагу"
Интербригада "Пятнашка", в состав которой входят добровольцы из Абхазии, принимает участие в специальной военной операции России в Украине. 19.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-19T11:25+0300
2022-04-19T11:25+0300
2022-04-19T13:18+0300
украина
военная спецоперация рф в донбассе
абхазия
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/13/1038716933_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_646a1dc6e5de4684d5d6a58bc9a7f65f.jpg
СУХУМ, 19 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил бойцам интербригады "Пятнашка" Канамату Мамрешеву, Владимиру Харабуа, Раули Харабуа и Аслану Гуатижеву медали "За отвагу", сообщил Sputnik командир бригады Ахрик Авидзба.Бойцы "Пятнашки" были награждены за уничтожение техники противника и прорыв в бою под Авдеевкой.В состав интербригады "Пятнашка" входят добровольцы из Абхазии, Северного Кавказа и республик постсоветского пространства.
украина
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/13/1038716933_2:0:1279:958_1920x0_80_0_0_ddb03b5c817f5276c3863c9fc19555a5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина, абхазия, днр
Глава ДНР наградил бойцов "Пятнашки" медалями "За отвагу"
11:25 19.04.2022 (обновлено: 13:18 19.04.2022)
Интербригада "Пятнашка", в состав которой входят добровольцы из Абхазии, принимает участие в специальной военной операции России в Украине.
СУХУМ, 19 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил бойцам интербригады "Пятнашка" Канамату Мамрешеву, Владимиру Харабуа, Раули Харабуа и Аслану Гуатижеву медали "За отвагу", сообщил Sputnik командир бригады Ахрик Авидзба.
Бойцы "Пятнашки" были награждены за уничтожение техники противника и прорыв в бою под Авдеевкой.
"Награда была за то, что в шестичасовом бою, где применялась артиллерия, танки они своим характером показали, что не все решает количество техники и удачное расположение, а многое решает сила духа. Этим они сломали сопротивление, взяли пятерых пленных, сделали прорыв в районе трех километров и захватили укрепрайон", – рассказал Авидзба.
В состав интербригады "Пятнашка" входят добровольцы из Абхазии, Северного Кавказа и республик постсоветского пространства.