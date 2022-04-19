Глава ДНР наградил бойцов "Пятнашки" медалями "За отвагу"

"Награда была за то, что в шестичасовом бою, где применялась артиллерия, танки они своим характером показали, что не все решает количество техники и удачное расположение, а многое решает сила духа. Этим они сломали сопротивление, взяли пятерых пленных, сделали прорыв в районе трех километров и захватили укрепрайон", – рассказал Авидзба.