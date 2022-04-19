https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/nikita-simonyan-vstretilsya-s-veteranami-abkhazskogo-futbola-na-stadione-dinamo-1038724564.html

Никита Симонян встретился с ветеранами абхазского футбола

Никита Симонян встретился с ветеранами абхазского футбола

Cвою футбольную карьеру Никита Симонян начинал в сухумском клубе "Динамо", за который он выступал в 1945 и 1946 годах. 19.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-19T16:08+0300

2022-04-19T16:08+0300

2022-04-19T17:19+0300

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СУХУМ, 19 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Знаменитый футболист Никита Симонян, начинавший свою карьеру в сухумском клубе "Динамо", встретился с ветеранами абхазского футбола и юными динамовцами.Встреча состоялась 19 апреля в Сухуме на стадионе "Динамо".Во время встречи на стадионе Никите Симоняну вручили абхазский символ мудрости – алабаща (посох – прим.) работы мастера Руслана Аршания. На изготовление посоха из акации ушло более трех месяцев, его наконечник выполнен из черного металла с использованием серебра. Навершие посоха выполнено из рога буйвола.От футбольного сообщества республики Никите Симоняну преподнесли спортивный костюм и футболку с его инициалами и логотипом Федерации футбола Абхазии. Председатель Госкомспорта Джемал Губаз вручил гостю серебряную монету "АҞӘА", посвященную юбилею Сухума.Президент футбольного клуба "Динамо" Сухум Астамур Адлейба представил знаменитого спортсмена юным игрокам команды."Это легендарный футболист, он играл в сухумском "Динамо" в 1945 и 1946 году, начинал с детской командой "Динамо" Сухум и стал четырехкратным чемпионом Советского Союза, трехкратным обладателем Кубка СССР, был олимпийским чемпионом, будучи тренером московского "Спартака", дважды становился чемпионом Советского Союза и четыре раза выиграл Кубок", – отметил Адлейба.Президент "Динамо" подарил Симоняну именную майку сухумской команды с номером 9, под которым он выступал.Для поклонников футбола Никита Симонян ассоциируется с московским "Спартаком", в составе которого он добился наивысших результатов. В клубе он выступал на протяжении десяти лет, затем возглавлял команду в роли тренера. Со "Спартаком" Никита Симонян выиграл шесть чемпионатов и пять Кубков СССР, стал лучшим бомбардиром команды всех времен. На его счету 160 голов.При этом его футбольная карьера начиналась в Абхазии, где он прожил 16 лет, играл за сухумское "Динамо", показывая отличную игру. Московские "Крылья Советов", оценив его талант и потенциал, пригласили в свой состав, в 1946 году он начал выступать за "Крылышки", затем был переход в "Спартак".Помимо того, что Симонян — одна из ярчайших звезд советского футбола, он добился выдающихся результатов в качестве главного тренера "Спартака".

https://sputnik-abkhazia.ru/20191012/legenda-iz-abxazii-nikite-simonyanu-91-god-1022098753.html

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