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"Обыкновенный нацизм": в Москве открылась выставка о развитии украинского нацизма
"Обыкновенный нацизм": в Москве открылась выставка о развитии украинского нацизма
Более 200 экспонатов рассказывают о зверствах украинских националистов в годы Второй мировой войны, а также о массовых преступлениях и терроре современных... 19.04.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Выставка "Обыкновенный нацизм" открылась в Музее Победы, проект посвящен истории возникновения и развития украинского варианта нацизма с момента его зарождения до наших дней.В разделе "Нацизм сегодня" представлены материальные свидетельства пронацистских настроений в современной Украине. В экспозицию включены фотографии и воспоминания очевидцев о преступлениях современных неонацистов против жителей УкраиныЦентральная часть экспозиции – пронзительная инсталляция, посвященная погибшим детям Донбасса.В выставку вошли материалы из фондов Музея Победы, Донецкого республиканского краеведческого музея, Российского государственного архива социально-политической истории, а также специального проекта РИА Новости "Донбасс. Геноцид 2014 — 2022".Выставка будет работать до 17 июля 2022 года. Возрастная категория 18+.
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украина, нацизм, россия

"Обыкновенный нацизм": в Москве открылась выставка о развитии украинского нацизма

12:25 19.04.2022 (обновлено: 12:28 19.04.2022)
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"
Первый Всероссийский школьный исторический форум Сила – в правде! - Sputnik Абхазия, 1920, 19.04.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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Более 200 экспонатов рассказывают о зверствах украинских националистов в годы Второй мировой войны, а также о массовых преступлениях и терроре современных неонацистов против жителей Украины в 2014–2022 годах.
СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Выставка "Обыкновенный нацизм" открылась в Музее Победы, проект посвящен истории возникновения и развития украинского варианта нацизма с момента его зарождения до наших дней.
Материалы выставки показывают связь Организации украинских националистов (ОУН), которая участвовала в уничтожении мирного населения в годы войны, с современными националистическими организациями Украины.
В разделе "Нацизм сегодня" представлены материальные свидетельства пронацистских настроений в современной Украине. В экспозицию включены фотографии и воспоминания очевидцев о преступлениях современных неонацистов против жителей Украины
A woman lays flowers to commemorate the memory of those, who died from fire at Odessa's House of Trade Unions, at Kulikovo Field Square. - Sputnik Абхазия, 1920, 24.02.2022
Преступления властей Украины против мирных жителей
24 февраля, 22:46
Центральная часть экспозиции – пронзительная инсталляция, посвященная погибшим детям Донбасса.
В выставку вошли материалы из фондов Музея Победы, Донецкого республиканского краеведческого музея, Российского государственного архива социально-политической истории, а также специального проекта РИА Новости "Донбасс. Геноцид 2014 — 2022".
© Foto / РИАПервый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"
Первый Всероссийский школьный исторический форум Сила – в правде! - Sputnik Абхазия
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© Foto / РИА
Первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"
© Foto / РИАПервый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"
Первый Всероссийский школьный исторический форум Сила – в правде! - Sputnik Абхазия
2/7
© Foto / РИА
Первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"
© Foto / РИАПервый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"
Первый Всероссийский школьный исторический форум Сила – в правде! - Sputnik Абхазия
3/7
© Foto / РИА
Первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"
© Foto / РИАПервый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"
Первый Всероссийский школьный исторический форум Сила – в правде! - Sputnik Абхазия
4/7
© Foto / РИА
Первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"

Первый Всероссийский школьный исторический форум &quot;Сила – в правде!&quot; - Sputnik Абхазия
5/7
© Sputnik / Максим Блинов
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Первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"

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Первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"

Первый Всероссийский школьный исторический форум &quot;Сила – в правде!&quot; - Sputnik Абхазия
6/7
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Первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"

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Первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"

Первый Всероссийский школьный исторический форум &quot;Сила – в правде!&quot; - Sputnik Абхазия
7/7
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Первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"

1/7
© Foto / РИА
Первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"
2/7
© Foto / РИА
Первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"
3/7
© Foto / РИА
Первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"
4/7
© Foto / РИА
Первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"
5/7
© Sputnik / Максим Блинов
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Первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"

6/7
© Sputnik / Максим Блинов
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Первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"

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Первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"

Выставка будет работать до 17 июля 2022 года. Возрастная категория 18+.
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