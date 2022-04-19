"Обыкновенный нацизм": в Москве открылась выставка о развитии украинского нацизма
12:25 19.04.2022 (обновлено: 12:28 19.04.2022)
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"
Более 200 экспонатов рассказывают о зверствах украинских националистов в годы Второй мировой войны, а также о массовых преступлениях и терроре современных неонацистов против жителей Украины в 2014–2022 годах.
СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Выставка "Обыкновенный нацизм" открылась в Музее Победы, проект посвящен истории возникновения и развития украинского варианта нацизма с момента его зарождения до наших дней.
Материалы выставки показывают связь Организации украинских националистов (ОУН), которая участвовала в уничтожении мирного населения в годы войны, с современными националистическими организациями Украины.
В разделе "Нацизм сегодня" представлены материальные свидетельства пронацистских настроений в современной Украине. В экспозицию включены фотографии и воспоминания очевидцев о преступлениях современных неонацистов против жителей Украины
24 февраля, 22:46
Центральная часть экспозиции – пронзительная инсталляция, посвященная погибшим детям Донбасса.
В выставку вошли материалы из фондов Музея Победы, Донецкого республиканского краеведческого музея, Российского государственного архива социально-политической истории, а также специального проекта РИА Новости "Донбасс. Геноцид 2014 — 2022".
© Foto / РИАПервый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"
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© Foto / РИА
Первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"
© Foto / РИАПервый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"
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© Foto / РИА
Первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"
© Foto / РИАПервый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"
3/7
© Foto / РИА
Первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"
© Foto / РИАПервый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"
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© Foto / РИА
Первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанк
Первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"
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Первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанк
Первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"
6/7
Первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанк
Первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"
7/7
Первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"
1/7
© Foto / РИА
Первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"
2/7
© Foto / РИА
Первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"
3/7
© Foto / РИА
Первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"
4/7
© Foto / РИА
Первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"
5/7
Первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"
6/7
Первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"
7/7
Первый Всероссийский школьный исторический форум "Сила – в правде!"
Выставка будет работать до 17 июля 2022 года. Возрастная категория 18+.