https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/obyknovennyy-natsizm-v-moskve-otkrylas-vystavka-o-razvitii-ukrainskogo-natsizma-1038718779.html

"Обыкновенный нацизм": в Москве открылась выставка о развитии украинского нацизма

"Обыкновенный нацизм": в Москве открылась выставка о развитии украинского нацизма

Более 200 экспонатов рассказывают о зверствах украинских националистов в годы Второй мировой войны, а также о массовых преступлениях и терроре современных... 19.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-19T12:25+0300

2022-04-19T12:25+0300

2022-04-19T12:28+0300

украина

нацизм

россия

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СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Выставка "Обыкновенный нацизм" открылась в Музее Победы, проект посвящен истории возникновения и развития украинского варианта нацизма с момента его зарождения до наших дней.В разделе "Нацизм сегодня" представлены материальные свидетельства пронацистских настроений в современной Украине. В экспозицию включены фотографии и воспоминания очевидцев о преступлениях современных неонацистов против жителей УкраиныЦентральная часть экспозиции – пронзительная инсталляция, посвященная погибшим детям Донбасса.В выставку вошли материалы из фондов Музея Победы, Донецкого республиканского краеведческого музея, Российского государственного архива социально-политической истории, а также специального проекта РИА Новости "Донбасс. Геноцид 2014 — 2022".Выставка будет работать до 17 июля 2022 года. Возрастная категория 18+.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/prestupleniya-vlastey-ukrainy-protiv-mirnykh-zhiteley-1037767214.html

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