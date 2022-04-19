Шмелев о переходе внешней торговли России на нацвалюту: рубль укрепляется

"Это непростая задача, которая ставит перед Россией много проблем. Во-первых, очень сложно осуществлять расчеты в рублях при той инфляции, которая сегодня существует в России, но тем не менее этот вопрос преодолимый… Во-вторых, необходимо договариваться о переходе на расчеты в рублях со странами, которым Россия поставляет товары, причем не только энергоносители. Нужна перестройка привычных схем оплаты, что само по себе является нелегким делом. С другой стороны, переход на оплату в рублях укрепляет позицию российской национальной валюты, и Россия становится менее зависимой от тех процессов, которые происходят в первую очередь на Западе в США. Мы становимся более устойчивыми и менее досягаемыми для различного рода эмбарго и санкций с их стороны", – сказал Шмелев.