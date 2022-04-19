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Шмелев о переходе внешней торговли России на нацвалюту: рубль укрепляется
Шмелев о переходе внешней торговли России на нацвалюту: рубль укрепляется
Руководитель центра внешней политики института экономики РАН Борис Шмелев в эфире радио Sputnik отметил, что переход на рубли во внешней торговле является... 19.04.2022, Sputnik Абхазия
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Шмелев о переходе внешней торговли России на нацвалюту: рубль укрепляется
Шмелев о переходе внешней торговли России на нацвалюту: рубль укрепляется
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе заявил, что Российский валютный рынок надо подготовить к значительному росту доли расчетов в национальной валюте.Он отметил, что начался процесс постепенного оттеснения доллара, как главной резервной валюты в мире. Это касается и евро. Процесс будет длительным и сложным, но у России другого выбора нет.Подробнее слушайте в нашем аудиоматериале.
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подкасты, россия, экономика, аудио

Шмелев о переходе внешней торговли России на нацвалюту: рубль укрепляется

16:08 19.04.2022
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Шмелев о переходе внешней торговли России на нацвалюту: рубль укрепляется
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Руководитель центра внешней политики института экономики РАН Борис Шмелев в эфире радио Sputnik отметил, что переход на рубли во внешней торговле является серьезным шагом со стороны России.
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе заявил, что Российский валютный рынок надо подготовить к значительному росту доли расчетов в национальной валюте.

"Это непростая задача, которая ставит перед Россией много проблем. Во-первых, очень сложно осуществлять расчеты в рублях при той инфляции, которая сегодня существует в России, но тем не менее этот вопрос преодолимый… Во-вторых, необходимо договариваться о переходе на расчеты в рублях со странами, которым Россия поставляет товары, причем не только энергоносители. Нужна перестройка привычных схем оплаты, что само по себе является нелегким делом. С другой стороны, переход на оплату в рублях укрепляет позицию российской национальной валюты, и Россия становится менее зависимой от тех процессов, которые происходят в первую очередь на Западе в США. Мы становимся более устойчивыми и менее досягаемыми для различного рода эмбарго и санкций с их стороны", – сказал Шмелев.

Он отметил, что начался процесс постепенного оттеснения доллара, как главной резервной валюты в мире. Это касается и евро. Процесс будет длительным и сложным, но у России другого выбора нет.
Подробнее слушайте в нашем аудиоматериале.
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