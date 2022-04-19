https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/sportsmen-iz-abkhazii-stal-pobeditelem-turnira-rossiyskogo-tennisnogo-tura--1038723105.html

Спортсмен из Абхазии стал победителем Всероссийского турнира по теннису в Горячем Ключе

Спортсмен из Абхазии стал победителем Всероссийского турнира по теннису в Горячем Ключе

Всероссийский турнир по теннису в Горячем Ключе был организован Российским теннисным туром. 19.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-19T14:55+0300

2022-04-19T14:55+0300

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СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Нестор Цужба стал победителем турнира Российского теннисного тура, который прошел 18 апреля в Горячем Ключе, сообщает Государственный комитет по делам молодежи и спорту. Тренирует Нестора директор Республиканской теннисной школы Абхазии Элизабет Акуция.В ноябре прошлого года молодой спортсмен занял первое место на турнире по теннису "Star Play” в Казани. В марта Цужба занял первое место в одиночном разряде среди спортсменов 10 лет и моложе в турнире выходного дня "Первенство Теннисного центра "Горизонт".

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спорт, теннис, абхазия