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Спортсмен из Абхазии стал победителем Всероссийского турнира по теннису в Горячем Ключе
Спортсмен из Абхазии стал победителем Всероссийского турнира по теннису в Горячем Ключе
Всероссийский турнир по теннису в Горячем Ключе был организован Российским теннисным туром. 19.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-19T14:55+0300
2022-04-19T14:55+0300
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СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Нестор Цужба стал победителем турнира Российского теннисного тура, который прошел 18 апреля в Горячем Ключе, сообщает Государственный комитет по делам молодежи и спорту. Тренирует Нестора директор Республиканской теннисной школы Абхазии Элизабет Акуция.В ноябре прошлого года молодой спортсмен занял первое место на турнире по теннису "Star Play” в Казани. В марта Цужба занял первое место в одиночном разряде среди спортсменов 10 лет и моложе в турнире выходного дня "Первенство Теннисного центра "Горизонт".
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спорт, теннис, абхазия
Спортсмен из Абхазии стал победителем Всероссийского турнира по теннису в Горячем Ключе
14:55 19.04.2022 (обновлено: 17:46 19.04.2022)
Всероссийский турнир по теннису в Горячем Ключе был организован Российским теннисным туром.
СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Нестор Цужба стал победителем турнира Российского теннисного тура, который прошел 18 апреля в Горячем Ключе, сообщает Государственный комитет по делам молодежи и спорту.
Спортсмен выступал в возрастной категории 9-10 лет. Нестор – ученик третьего класса, теннисом он занимается четыре года.
Тренирует Нестора директор Республиканской теннисной школы Абхазии Элизабет Акуция.
В ноябре прошлого года молодой спортсмен занял первое место на турнире по теннису "Star Play” в Казани. В марта Цужба занял первое место в одиночном разряде среди спортсменов 10 лет и моложе в турнире выходного дня "Первенство Теннисного центра "Горизонт".