https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/takie-obstoyatelstva-shafir-ob-informatsionnoy-voyne-zapada-s-rossiey--1038717340.html

Такие обстоятельства: Шафир об информационной войне Запада с Россией

Такие обстоятельства: Шафир об информационной войне Запада с Россией

Оценку информационной войне с Россией с помощью фейков в эфире радио Sputnik Абхазия дал руководитель Международного отдела Союза журналистов России... 19.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-19T12:09+0300

2022-04-19T12:09+0300

2022-04-19T12:09+0300

радио

подкасты

такие обстоятельства

россия

европа

украина

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/13/1038717258_94:375:3067:2047_1920x0_80_0_0_1ea344bb26785fba8638edf3dd7bb00a.jpg

Такие обстоятельства: Шафир об информационной войне Запада с Россией Такие обстоятельства: Шафир об информационной войне Запада с Россией

В рамках проекта Союза журналистов Абхазии с международным медиа-клубом "Формат А3" в Абхазию приехал руководитель Международного отдела Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир. О том, как распознать фейки, почему ими делятся люди и как работает фактчекинг, какие признаки должны вызвать подозрение у читателя, кто занимается созданием фейковых новостей, слушайте в аудиофайле.

россия

европа

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, такие обстоятельства, россия, европа, украина, нато, аудио