https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/takie-obstoyatelstva-shafir-ob-informatsionnoy-voyne-zapada-s-rossiey--1038717340.html
Такие обстоятельства: Шафир об информационной войне Запада с Россией
Такие обстоятельства: Шафир об информационной войне Запада с Россией
Оценку информационной войне с Россией с помощью фейков в эфире радио Sputnik Абхазия дал руководитель Международного отдела Союза журналистов России... 19.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-19T12:09+0300
2022-04-19T12:09+0300
2022-04-19T12:09+0300
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Такие обстоятельства: Шафир об информационной войне Запада с Россией
Такие обстоятельства: Шафир об информационной войне Запада с Россией
В рамках проекта Союза журналистов Абхазии с международным медиа-клубом "Формат А3" в Абхазию приехал руководитель Международного отдела Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир. О том, как распознать фейки, почему ими делятся люди и как работает фактчекинг, какие признаки должны вызвать подозрение у читателя, кто занимается созданием фейковых новостей, слушайте в аудиофайле.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, россия, европа, украина, нато, аудио
Такие обстоятельства: Шафир об информационной войне Запада с Россией
Оценку информационной войне с Россией с помощью фейков в эфире радио Sputnik Абхазия дал руководитель Международного отдела Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.
В рамках проекта Союза журналистов Абхазии с международным медиа-клубом "Формат А3" в Абхазию приехал руководитель Международного отдела Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.
О том, как распознать фейки, почему ими делятся люди и как работает фактчекинг, какие признаки должны вызвать подозрение у читателя, кто занимается созданием фейковых новостей, слушайте в аудиофайле.