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Центральные улицы в Гудауте перекрыты из-за анонимного сообщения о минировании
Центральные улицы в Гудауте перекрыты из-за анонимного сообщения о минировании
Анонимное сообщение о минировании здания, в котором расположена налоговая служба Гудаутского района, поступило во вторник, 19 апреля. 19.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-19T16:25+0300
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ГУДАУТА, 19 апр – Sputnik, Бадри Есиава. После анонимного сообщения о минировании здания в центре Гудауты перекрыли движение на пересечении проспекта Героев с улицами Адыгская и Дзидзария.По словам одной из очевидцев Алины, о произошедшем она узнала от сотрудников МЧС, которые попросили без паники покинуть здание. Здание "Абхазсвязи", о минировании которого поступило сообщение, оцеплено, из него вывели людей. Из Сухума вызвали саперов и кинологов. Подтверждения тому, что в здании заложена бомба, пока нет.
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Центральные улицы в Гудауте перекрыты из-за анонимного сообщения о минировании
16:25 19.04.2022 (обновлено: 16:31 19.04.2022)
Анонимное сообщение о минировании здания, в котором расположена налоговая служба Гудаутского района, поступило во вторник, 19 апреля.
ГУДАУТА, 19 апр – Sputnik, Бадри Есиава. После анонимного сообщения о минировании здания в центре Гудауты перекрыли движение на пересечении проспекта Героев с улицами Адыгская и Дзидзария.
По словам одной из очевидцев Алины, о произошедшем она узнала от сотрудников МЧС, которые попросили без паники покинуть здание.
"Мы не поняли, что произошло. Подумали, что нас зовут на какое-то собрание. Потом увидели эту суету", – сказала она.
Здание "Абхазсвязи", о минировании которого поступило сообщение, оцеплено, из него вывели людей. Из Сухума вызвали саперов и кинологов. Подтверждения тому, что в здании заложена бомба, пока нет.