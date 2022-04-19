https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/tsentralnye-ulitsy-v-gudaute-perekryty-iz-za-anonimnogo-soobscheniya-o-minirovanii-1038725165.html

Центральные улицы в Гудауте перекрыты из-за анонимного сообщения о минировании

Центральные улицы в Гудауте перекрыты из-за анонимного сообщения о минировании

Анонимное сообщение о минировании здания, в котором расположена налоговая служба Гудаутского района, поступило во вторник, 19 апреля. 19.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-19T16:25+0300

2022-04-19T16:25+0300

2022-04-19T16:31+0300

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ГУДАУТА, 19 апр – Sputnik, Бадри Есиава. После анонимного сообщения о минировании здания в центре Гудауты перекрыли движение на пересечении проспекта Героев с улицами Адыгская и Дзидзария.По словам одной из очевидцев Алины, о произошедшем она узнала от сотрудников МЧС, которые попросили без паники покинуть здание. Здание "Абхазсвязи", о минировании которого поступило сообщение, оцеплено, из него вывели людей. Из Сухума вызвали саперов и кинологов. Подтверждения тому, что в здании заложена бомба, пока нет.

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