https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/v-abkhazii-zafiksirovan-odin-sluchay-covid-19-za-sutki-1038731313.html

В Абхазии зафиксирован один случай COVID-19 за сутки

В Абхазии зафиксирован один случай COVID-19 за сутки

В Сухумской инфекционной больнице, Гагрской и Очамчырской ЦРБ нет пациентов с диагнозом коронавирус. 19.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-19T21:50+0300

2022-04-19T21:50+0300

2022-04-19T21:50+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

мировая пандемия коронавируса covid-19

медицина

абхазия

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СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Один случай коронавируса подтвержден из 49 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53597 человек. Зарегистрировано 683 летальных случая. Выздоровели 52865 человек.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия