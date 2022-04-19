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В Абхазии зафиксирован один случай COVID-19 за сутки
В Абхазии зафиксирован один случай COVID-19 за сутки
В Сухумской инфекционной больнице, Гагрской и Очамчырской ЦРБ нет пациентов с диагнозом коронавирус. 19.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-19T21:50+0300
2022-04-19T21:50+0300
2022-04-19T21:50+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
мировая пандемия коронавируса covid-19
медицина
абхазия
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СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Один случай коронавируса подтвержден из 49 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53597 человек. Зарегистрировано 683 летальных случая. Выздоровели 52865 человек.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия
В Абхазии зафиксирован один случай COVID-19 за сутки
В Сухумской инфекционной больнице, Гагрской и Очамчырской ЦРБ нет пациентов с диагнозом коронавирус.
СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Один случай коронавируса подтвержден из 49 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении один пациент. В Ткуарчалской ЦРБ - один пациент.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53597 человек. Зарегистрировано 683 летальных случая. Выздоровели 52865 человек.