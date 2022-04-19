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МЧС и кинологи завершили осмотр здания в центре Гудауты

МЧС и кинологи завершили осмотр здания в центре Гудауты

Осмотр здания "Абхазсвязи" в Гудауте проводился сотрудниками МЧС, МВД и СГБ Абхазии. 19.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-19T17:32+0300

2022-04-19T17:32+0300

2022-04-19T17:46+0300

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ГУДАУТА, 19 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Осмотр офисного здания в центре Гудауты, куда поступило анонимное сообщение о бомбе, окончен, оцепление снято. Днем 19 апреля на почту налоговой службы Гудаутского района, которая расположена в здании "Абхазсвязи" в центре Гудауты, поступило анонимное сообщение о минировании.Здание оцепили и вывели из него людей. К месту из Сухума прибыли служба разминирования МЧС Абхазии и кинологи МВД. Они осмотрели все пять этажей здания. В центре Гудауты после анонимного сообщения о минировании здания "Абхазсвязи" было перекрыто движение на пересечении проспекта Героев с улицами Адыгская и Дзидзария.

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мчс абхазии, мвд абхазии, служба безопасности республики абхазия, происшествия, гудаута