https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/zavershen-osmotr-zdaniya-v-gudaute-kuda-postupilo-anonimnoe-soobschenie-o-bombe--1038727653.html
МЧС и кинологи завершили осмотр здания в центре Гудауты
МЧС и кинологи завершили осмотр здания в центре Гудауты
Осмотр здания "Абхазсвязи" в Гудауте проводился сотрудниками МЧС, МВД и СГБ Абхазии. 19.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-19T17:32+0300
2022-04-19T17:32+0300
2022-04-19T17:46+0300
в абхазии
мчс абхазии
мвд абхазии
служба безопасности республики абхазия
происшествия
гудаута
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/13/1038727601_0:116:1231:808_1920x0_80_0_0_947bacb0c8fadbc7ff72936afe100ac0.jpg
ГУДАУТА, 19 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Осмотр офисного здания в центре Гудауты, куда поступило анонимное сообщение о бомбе, окончен, оцепление снято. Днем 19 апреля на почту налоговой службы Гудаутского района, которая расположена в здании "Абхазсвязи" в центре Гудауты, поступило анонимное сообщение о минировании.Здание оцепили и вывели из него людей. К месту из Сухума прибыли служба разминирования МЧС Абхазии и кинологи МВД. Они осмотрели все пять этажей здания. В центре Гудауты после анонимного сообщения о минировании здания "Абхазсвязи" было перекрыто движение на пересечении проспекта Героев с улицами Адыгская и Дзидзария.
гудаута
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/13/1038727601_0:0:1231:923_1920x0_80_0_0_0207b29444c0c309c775fdffb10e97df.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мчс абхазии, мвд абхазии, служба безопасности республики абхазия, происшествия, гудаута
МЧС и кинологи завершили осмотр здания в центре Гудауты
17:32 19.04.2022 (обновлено: 17:46 19.04.2022)
Осмотр здания "Абхазсвязи" в Гудауте проводился сотрудниками МЧС, МВД и СГБ Абхазии.
ГУДАУТА, 19 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Осмотр офисного здания в центре Гудауты, куда поступило анонимное сообщение о бомбе, окончен, оцепление снято.
Взрывоопасных предметов обнаружено не было. Осмотр проводился сотрудниками МЧС, МВД и СГБ Абхазии.
Днем 19 апреля на почту налоговой службы Гудаутского района, которая расположена в здании "Абхазсвязи" в центре Гудауты, поступило анонимное сообщение о минировании.
Здание оцепили и вывели из него людей. К месту из Сухума прибыли служба разминирования МЧС Абхазии и кинологи МВД. Они осмотрели все пять этажей здания.
В центре Гудауты после анонимного сообщения о минировании здания "Абхазсвязи" было перекрыто движение на пересечении проспекта Героев с улицами Адыгская и Дзидзария.