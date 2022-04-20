https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/chislo-statsionarnykh-patsientov-s-covid-19-sokratilos-do-shesti-v-abkhazii-1038746316.html

Число стационарных больных с COVID-19 сократилось до шести в Абхазии

Число стационарных больных с COVID-19 сократилось до шести в Абхазии

Всего с начала пандемии в Абхазии выявили более 53,5 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. 20.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-20T22:08+0300

2022-04-20T22:08+0300

2022-04-20T22:13+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

мировая пандемия коронавируса covid-19

новости

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/18/1037264874_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_f3ec807b50cbf7a05e05c4e49ee5eb4a.jpg

СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Число стационарных пациентов по всей республике сократилось до шести человек, следует из сообщения Оперштаба по защите населения от COVID-19. В Гудаутском ковидном госпитале лечатся пятеро больных, и еще один в Ткуарчалской ЦРБ. В Сухумской инфекционной больнице, Гагрской и Очамчырской ЦРБ пациентов нет. Коронавирус подтвердился у четырех человек из протестированных 52 за сутки, накануне был выявлен всего один случай заражения. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день достигло 53601. Выздоровели 52912 человек. Зарегистрировано 683 летальных исходов.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мировая пандемия коронавируса covid-19, новости, абхазия