https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/chislo-statsionarnykh-patsientov-s-covid-19-sokratilos-do-shesti-v-abkhazii-1038746316.html
Число стационарных больных с COVID-19 сократилось до шести в Абхазии
Число стационарных больных с COVID-19 сократилось до шести в Абхазии
Всего с начала пандемии в Абхазии выявили более 53,5 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. 20.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-20T22:08+0300
2022-04-20T22:08+0300
2022-04-20T22:13+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
мировая пандемия коронавируса covid-19
новости
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/18/1037264874_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_f3ec807b50cbf7a05e05c4e49ee5eb4a.jpg
СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Число стационарных пациентов по всей республике сократилось до шести человек, следует из сообщения Оперштаба по защите населения от COVID-19. В Гудаутском ковидном госпитале лечатся пятеро больных, и еще один в Ткуарчалской ЦРБ. В Сухумской инфекционной больнице, Гагрской и Очамчырской ЦРБ пациентов нет. Коронавирус подтвердился у четырех человек из протестированных 52 за сутки, накануне был выявлен всего один случай заражения. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день достигло 53601. Выздоровели 52912 человек. Зарегистрировано 683 летальных исходов.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/18/1037264874_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_3916e110ef627a81fb98f1d4ebf9b0b4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мировая пандемия коронавируса covid-19, новости, абхазия
Число стационарных больных с COVID-19 сократилось до шести в Абхазии
22:08 20.04.2022 (обновлено: 22:13 20.04.2022)
Всего с начала пандемии в Абхазии выявили более 53,5 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.
СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Число стационарных пациентов по всей республике сократилось до шести человек, следует из сообщения Оперштаба по защите населения от COVID-19.
В Гудаутском ковидном госпитале лечатся пятеро больных, и еще один в Ткуарчалской ЦРБ. В Сухумской инфекционной больнице, Гагрской и Очамчырской ЦРБ пациентов нет.
Коронавирус подтвердился у четырех человек из протестированных 52 за сутки, накануне был выявлен всего один случай заражения.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день достигло 53601. Выздоровели 52912 человек. Зарегистрировано 683 летальных исходов.