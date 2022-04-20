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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
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Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
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Число стационарных больных с COVID-19 сократилось до шести в Абхазии
Число стационарных больных с COVID-19 сократилось до шести в Абхазии
Всего с начала пандемии в Абхазии выявили более 53,5 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. 20.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-20T22:08+0300
2022-04-20T22:13+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Число стационарных пациентов по всей республике сократилось до шести человек, следует из сообщения Оперштаба по защите населения от COVID-19. В Гудаутском ковидном госпитале лечатся пятеро больных, и еще один в Ткуарчалской ЦРБ. В Сухумской инфекционной больнице, Гагрской и Очамчырской ЦРБ пациентов нет. Коронавирус подтвердился у четырех человек из протестированных 52 за сутки, накануне был выявлен всего один случай заражения. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день достигло 53601. Выздоровели 52912 человек. Зарегистрировано 683 летальных исходов.
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мировая пандемия коронавируса covid-19, новости, абхазия

Число стационарных больных с COVID-19 сократилось до шести в Абхазии

22:08 20.04.2022 (обновлено: 22:13 20.04.2022)
© Sputnik / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкРеспубликанская детская больница во Владикавказе
Республиканская детская больница во Владикавказе - Sputnik Абхазия, 1920, 20.04.2022
© Sputnik / Денис Абрамов
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Всего с начала пандемии в Абхазии выявили более 53,5 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.
СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Число стационарных пациентов по всей республике сократилось до шести человек, следует из сообщения Оперштаба по защите населения от COVID-19.
В Гудаутском ковидном госпитале лечатся пятеро больных, и еще один в Ткуарчалской ЦРБ. В Сухумской инфекционной больнице, Гагрской и Очамчырской ЦРБ пациентов нет.
Коронавирус подтвердился у четырех человек из протестированных 52 за сутки, накануне был выявлен всего один случай заражения.
© Sputnik / Леон Гуния Covid-19 в Абхазии
Covid-19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 20.04.2022
Covid-19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день достигло 53601. Выздоровели 52912 человек. Зарегистрировано 683 летальных исходов.
В Абхазии
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