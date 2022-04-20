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Гагрская "Абаата": как строился виадук абхазской железной дороги

Гагрская "Абаата": как строился виадук абхазской железной дороги

Sputnik продолжает знакомить своих читателей с историей и нынешним обликом заброшенных железнодорожных станций и платформ Абхазии. 20.04.2022, Sputnik Абхазия

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"Абаата" – пассажирская платформа на окраине Гагры. Она представляет собой виадук, возведенный в Жоэкварском ущелье между двух тоннелей.Станцию открыли в 1943 году и изначально именовалась "Гагра-Курорт". Станция располагалась в оживленной части города – в ближайшем соседстве с торговым центром "Жоэквара" и площадью Гагарина, а чуть дальше начинался приморский парк. В 1956 году участок Закавказской железной дороги был полностью электрифицирован.После введения в Новой Гагре вокзала станция "Гагра-Курорт" потеряла свой статус. Она стала остановочным пунктом – платформой Церетели. Свое современное название станция получает в 90-х годах в честь крепости, прикрывавшей выход из Жоэкварского ущелья. Сегодня платформа закрыта для пассажиров, поезда проходят "Абаату" без остановок.Фотоленту о платформе смотрите здесь>>

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