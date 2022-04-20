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Гудаутский и Гагрский районы останутся без света днем в четверг, 21 апреля

Гудаутский и Гагрский районы останутся без света днем в четверг, 21 апреля

Отключение электричества связано с профилактическими и ремонтными работами, уточняют энергетики. 20.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-20T15:12+0300

2022-04-20T15:12+0300

2022-04-20T15:52+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

новости

гудаутский район

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СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Гудаутский и Гагрский районы частично останутся без подачи электроэнергии днем в четверг, 21 апреля, следует из сообщения "Черноморэнерго".С 11:00 до 16:00 будет отключена подстанция "Гячрипш" в связи с профилактическими работами на ней. С 11:00 до 15:00 без подачи электричества останутся жители, получающие электроэнергию от подстанций "Мцара" и "Дурипш" (Дурипш, Ачандара, Абгархук, Приморское, Новый Афон). Временное обесточивание связано с выводом в ремонт воздушной линии "Новый Афон".

гудаутский район

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проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости, гудаутский район