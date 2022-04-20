https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/kuteliya-roditelyam-v-abkhazii-bolshe-ne-pridetsya-samim-priobretat-rossiyskie-uchebniki--1038734762.html

Кутелия: родителям в Абхазии больше не придется самим приобретать российские учебники

Кутелия: родителям в Абхазии больше не придется самим приобретать российские учебники

Как в этом году пройдут выпускные экзамены в школах Абхазии, что родителям нужно знать об обеспечении школ учебниками, в эфире радио Sputnik рассказал... 20.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-20T11:21+0300

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Кутелия о школьных олимпиадах и конкурсах: дают возможность раскрыться Кутелия о школьных олимпиадах и конкурсах: дают возможность раскрыться

Как сообщил начальник отдела по связям с общественностью Минпросвещения и языковой политики Аслан Кутелия, спустя два года удалось снова провести школьные олимпиады. Старшеклассники приняли активное участие в конкурсе "Пробы пера". Он помог выявить талантливо пишущих детей.В школах полным ходом идет подготовка к экзаменам. Их сдают только выпускные классы. Выпускники 9-х классов сдают пять экзаменов, включая абхазский язык. У 11-классников также пять экзаменов, четыре из которых обязательные, пятый – по выбору. С 6 по 25 июня пройдет экзаменационная пора, после чего объявят о завершении учебного года. В данное время в Минпросвещения прорабатывается вопрос об обязательном экзамене по абхазскому языку для 4-11 классов, как это было ранее. Специалисты определят, будет ли продолжена эта практика или нет. "Если последние два года из-за того что был карантин, к экзаменам относились слабо, то в этом году учебный процесс не прерывался, и нужно будет более ответственно подойти к экзаменам... В Министерстве идет работа над улучшением качества образования, для этого нужно вводить какие-то новшества. Возможно, у нас появятся новые предметы, возможно, изменится методика преподавания. Это касается и часов. Большой упор министерство делает на абхазский язык", – рассказал Кутелия. Он напомнил, что по всем школам Абхазии уже роздано более 160 тысяч российских учебников с 1 по 7 класс. "Министерству удалось добиться помощи от Российской Федерации, чтобы с 1 сентября дети получили бесплатные учебники. Все учебники новые. Обсуждается вопрос о доставке второй партии учебников с 8 по 11 классы. мы ожидаем в ближайшее время. В новом учебном году эти книги дети тоже получат. Перед тем как мы делали заявки на учебники, мы районным отделам образования отправили запросы, по каким учебникам занимаются школы. Все согласовано, родителям больше не придется приобретать учебники к новому учебному году, так как мы понимаем, что сумма выходила немалая", – рассказал Аслан Кутелия. Кроме того, уже решен вопрос о проведение российскими специалистами курсов повышения квалификации для абхазских учителей. Подробнее об этом, а также о прохождении производственной практики, слушайте в аудиофайле.

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