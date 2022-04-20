https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/mvd-prizvalo-ne-rasprostranyat-anonimnye-soobscheniya-provokatsionnogo-tolka-1038739640.html

МВД призвало не распространять анонимные сообщения провокационного толка

МВД призвало не распространять анонимные сообщения провокационного толка

Накануне в мессенджерах и соцсетях распространились сообщения о появлении психически неуравновешенного человека с маниакальными наклонностями в Гагрском... 20.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-20T14:36+0300

2022-04-20T14:36+0300

2022-04-20T15:07+0300

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СУХУМ, 20 апр – Sputnik. МВД обратилось с просьбой к гражданам не распространять анонимные сообщения провокационного характера, сообщается на сайте правоохранительного ведомства."19 апреля в абхазском сегменте Интернет-сети разослана анонимная информация о том, что в районе Бзыби неизвестный мужчина якобы пытается увести школьников. Таких фактов не было. Сотрудниками Управления внутренних дел по Гагрскому району проводится проверка распространяемой информации", – говорится в релизе министерства. Там указывается, что в органы внутренних дел никаких заявлений и жалоб о якобы имевших место противоправных действиях в отношении несовершеннолетних не поступало, как и обращений на телефоны доверия в районах и горячую линию министерства.В настоящее время подразделения инспекции по делам несовершеннолетних проводят разъяснительные беседы с учителями и учениками в школах. В профилактических целях инициирована проверка в отношении лиц, стоящих на амбулаторном учете в психбольнице.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мвд абхазии, новости, школьники