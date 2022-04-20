https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/nachalsya-priem-zayavok-na-soiskanie-literaturnoy-premii-imeni-taifa-adzhba-1038735980.html

Начался прием заявок на соискание премии имени Таифа Аджба

Начался прием заявок на соискание премии имени Таифа Аджба

Литературная премия имени Таифа Аджба присуждается за произведения для детей и юношества, получившие широкое общественное признание и ставшие заметным явлением... 20.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-20T11:30+0300

2022-04-20T11:30+0300

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СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Министерство культуры объявило о начале приема заявок на соискание Государственной премии имени Таифа Аджба за вклад в развитие абхазской детской и юношеской литературы.Литературный конкурс на премию Таифа Аджба проводится раз в три года. В этот раз на получение премии могут претендовать опубликованные с 2019 по 2021 год оригинальные художественный произведения в поэзии, прозе и драматургии. Лауреаты премии определяются в каждом из трех жанров.Документы на конкурс принимаются до 20 июля 2022 года Комиссией по Государственной премии имtyb Т. Ш. Аджба при Минкультуры.Литературная премия имени Таифа Аджба была учреждена в 2016 году по инициативе писательского сообщества, первые лауреаты были названы уже в 2017 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210929/Laureaty-premii-Taifa-Adzhba-budut-poluchat-ezhemesyachnye-vyplaty-1033303806.html

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новости, культура, жизнь и творчество таифа аджба, премия, литература, детская литература