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Начался прием заявок на соискание премии имени Таифа Аджба
Начался прием заявок на соискание премии имени Таифа Аджба
Литературная премия имени Таифа Аджба присуждается за произведения для детей и юношества, получившие широкое общественное признание и ставшие заметным явлением... 20.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-20T11:30+0300
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СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Министерство культуры объявило о начале приема заявок на соискание Государственной премии имени Таифа Аджба за вклад в развитие абхазской детской и юношеской литературы.Литературный конкурс на премию Таифа Аджба проводится раз в три года. В этот раз на получение премии могут претендовать опубликованные с 2019 по 2021 год оригинальные художественный произведения в поэзии, прозе и драматургии. Лауреаты премии определяются в каждом из трех жанров.Документы на конкурс принимаются до 20 июля 2022 года Комиссией по Государственной премии имtyb Т. Ш. Аджба при Минкультуры.Литературная премия имени Таифа Аджба была учреждена в 2016 году по инициативе писательского сообщества, первые лауреаты были названы уже в 2017 году.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210929/Laureaty-premii-Taifa-Adzhba-budut-poluchat-ezhemesyachnye-vyplaty-1033303806.html
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Начался прием заявок на соискание премии имени Таифа Аджба
11:30 20.04.2022 (обновлено: 11:52 20.04.2022)
Литературная премия имени Таифа Аджба присуждается за произведения для детей и юношества, получившие широкое общественное признание и ставшие заметным явлением в абхазской художественной литературе.
СУХУМ, 20 апр – Sputnik.
Министерство культуры объявило
о начале приема заявок на соискание Государственной премии имени Таифа Аджба за вклад в развитие абхазской детской и юношеской литературы.
Литературный конкурс на премию Таифа Аджба
проводится раз в три года. В этот раз на получение премии могут претендовать опубликованные с 2019 по 2021 год оригинальные художественный произведения в поэзии, прозе и драматургии. Лауреаты премии определяются в каждом из трех жанров.
Документы на конкурс принимаются до 20 июля 2022 года Комиссией по Государственной премии имtyb Т. Ш. Аджба при Минкультуры.
Литературная премия имени Таифа Аджба была учреждена
в 2016 году по инициативе писательского сообщества, первые лауреаты были названы уже в 2017 году.