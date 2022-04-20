https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/nugzaru-logua-prisvoeno-zvanie-zasluzhennogo-rabotnika-kultury-1038737186.html

Нугзару Логуа присвоено звание Заслуженного работника культуры

Нугзару Логуа присвоено звание Заслуженного работника культуры

Художнику, поэту и общественному деятелю Абхазии Нугзару Логуа 66 лет, в 2005-2011 годах он был министром культуры республики. 20.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-20T12:30+0300

2022-04-20T12:30+0300

2022-04-20T12:36+0300

в абхазии

культура

художники

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/0f/1033041753_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4715e96e0648bbc7d46215e0cd33f53f.jpg

СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Нугзару Логуа присвоено почетное звание Заслуженного работника культуры Абхазии, соответствующий указ подписал президент Аслан Бжания. "За заслуги в развитии изобразительного искусства Абхазии и популяризацию абхазской культуры присвоить почетное звание "Заслуженный работник культуры Республики Абхазия" Логуа Нугзару Чичикоевичу", - говорится в документе.Художник, бывший министр культуры Нугзар Логуа в настоящее время занимает должность советника президента Абхазии по вопросам культуры и науки. Он также ведет преподавательскую деятельность в АГУ, регулярно организует международные арт-пленэры в республике, входит в конкурсную комиссию по созданию памятника второму президенту Абхазии Сергею Багапш.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, художники, новости