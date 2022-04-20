https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/nugzaru-logua-prisvoeno-zvanie-zasluzhennogo-rabotnika-kultury-1038737186.html
Нугзару Логуа присвоено звание Заслуженного работника культуры
Нугзару Логуа присвоено звание Заслуженного работника культуры
Художнику, поэту и общественному деятелю Абхазии Нугзару Логуа 66 лет, в 2005-2011 годах он был министром культуры республики. 20.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-20T12:30+0300
2022-04-20T12:30+0300
2022-04-20T12:36+0300
в абхазии
культура
художники
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/0f/1033041753_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4715e96e0648bbc7d46215e0cd33f53f.jpg
СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Нугзару Логуа присвоено почетное звание Заслуженного работника культуры Абхазии, соответствующий указ подписал президент Аслан Бжания. "За заслуги в развитии изобразительного искусства Абхазии и популяризацию абхазской культуры присвоить почетное звание "Заслуженный работник культуры Республики Абхазия" Логуа Нугзару Чичикоевичу", - говорится в документе.Художник, бывший министр культуры Нугзар Логуа в настоящее время занимает должность советника президента Абхазии по вопросам культуры и науки. Он также ведет преподавательскую деятельность в АГУ, регулярно организует международные арт-пленэры в республике, входит в конкурсную комиссию по созданию памятника второму президенту Абхазии Сергею Багапш.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/0f/1033041753_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_19d4215588026c8dcec082cc788cb660.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, художники, новости
Нугзару Логуа присвоено звание Заслуженного работника культуры
12:30 20.04.2022 (обновлено: 12:36 20.04.2022)
Художнику, поэту и общественному деятелю Абхазии Нугзару Логуа 66 лет, в 2005-2011 годах он был министром культуры республики.
СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Нугзару Логуа присвоено почетное звание Заслуженного работника культуры Абхазии, соответствующий указ подписал президент Аслан Бжания.
"За заслуги в развитии изобразительного искусства Абхазии и популяризацию абхазской культуры присвоить почетное звание "Заслуженный работник культуры Республики Абхазия" Логуа Нугзару Чичикоевичу", - говорится в документе.
Художник, бывший министр культуры Нугзар Логуа в настоящее время занимает должность советника президента Абхазии по вопросам культуры и науки. Он также ведет преподавательскую деятельность в АГУ, регулярно организует международные арт-пленэры
в республике, входит в конкурсную комиссию по созданию памятника второму президенту Абхазии Сергею Багапш.