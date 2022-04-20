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Песков о переговорах с Киевом: мяч на стороне Украины
Песков о переговорах с Киевом: мяч на стороне Украины
Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля на пятый день начала спецоперации, они проходят в формате очных встреч и в режиме видеоконференции. 20.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-20T13:55+0300
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СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Россия направила Украине проект документа с четкими формулировками, теперь мяч на стороне Киева, заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.При этом представитель Кремля отметил, что Киев постоянно отходит от своих же слов и согласований, данных ранее. Это "имеет очень плохие последствия" для эффективности переговоров, добавил он.Последний раунд очных переговоров России и Украины прошел в конце марта в Стамбуле, в резиденции турецкого президента – дворце Долмабахче. По их итогам Москва сделала "два шага навстречу Киеву" по деэскалации конфликта – военный и политический. В рамках военного российская армия значительно сократила боевые действия в направлении Киева и Чернигова. Однако украинское руководство не оценило этот шаг, отмечал глава МИД России Сергей Лавров, так как вскоре после этого последовала провокация в Буче. Уже 7 апреля Лавров сообщил, что украинские переговорщики передали свой проект соглашения, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле.
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Песков о переговорах с Киевом: мяч на стороне Украины
13:55 20.04.2022 (обновлено: 14:37 20.04.2022)
Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля на пятый день начала спецоперации, они проходят в формате очных встреч и в режиме видеоконференции.
СУХУМ, 20 апр – Sputnik.
Россия направила Украине проект документа с четкими формулировками, теперь мяч на стороне Киева, заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости
.
"В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие выработанные формулировки. Мяч на их стороне. Ждем ответа", – сказал Песков.
При этом представитель Кремля отметил, что Киев постоянно отходит от своих же слов и согласований, данных ранее. Это "имеет очень плохие последствия" для эффективности переговоров, добавил он.
Последний раунд очных переговоров России и Украины прошел в конце марта в Стамбуле, в резиденции турецкого президента – дворце Долмабахче. По их итогам Москва сделала "два шага навстречу Киеву" по деэскалации конфликта – военный и политический. В рамках военного российская армия значительно сократила боевые действия в направлении Киева и Чернигова. Однако украинское руководство не оценило этот шаг, отмечал глава МИД России Сергей Лавров, так как вскоре после этого последовала провокация в Буче
.
Уже 7 апреля Лавров сообщил, что украинские переговорщики передали свой проект соглашения, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле.