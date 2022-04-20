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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/peskov-o-peregovorakh-s-kievom-myach-na-storone-ukrainy-1038739021.html
Песков о переговорах с Киевом: мяч на стороне Украины
Песков о переговорах с Киевом: мяч на стороне Украины
Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля на пятый день начала спецоперации, они проходят в формате очных встреч и в режиме видеоконференции. 20.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-20T13:55+0300
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дмитрий песков
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Россия направила Украине проект документа с четкими формулировками, теперь мяч на стороне Киева, заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.При этом представитель Кремля отметил, что Киев постоянно отходит от своих же слов и согласований, данных ранее. Это "имеет очень плохие последствия" для эффективности переговоров, добавил он.Последний раунд очных переговоров России и Украины прошел в конце марта в Стамбуле, в резиденции турецкого президента – дворце Долмабахче. По их итогам Москва сделала "два шага навстречу Киеву" по деэскалации конфликта – военный и политический. В рамках военного российская армия значительно сократила боевые действия в направлении Киева и Чернигова. Однако украинское руководство не оценило этот шаг, отмечал глава МИД России Сергей Лавров, так как вскоре после этого последовала провокация в Буче. Уже 7 апреля Лавров сообщил, что украинские переговорщики передали свой проект соглашения, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле.
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Песков о переговорах с Киевом: мяч на стороне Украины

13:55 20.04.2022 (обновлено: 14:37 20.04.2022)
© Sputnik / БелТА / Максим Гучек / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - Sputnik Абхазия, 1920, 20.04.2022
© Sputnik / БелТА / Максим Гучек
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Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля на пятый день начала спецоперации, они проходят в формате очных встреч и в режиме видеоконференции.
СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Россия направила Украине проект документа с четкими формулировками, теперь мяч на стороне Киева, заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие выработанные формулировки. Мяч на их стороне. Ждем ответа", – сказал Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что Киев постоянно отходит от своих же слов и согласований, данных ранее. Это "имеет очень плохие последствия" для эффективности переговоров, добавил он.
Последний раунд очных переговоров России и Украины прошел в конце марта в Стамбуле, в резиденции турецкого президента – дворце Долмабахче. По их итогам Москва сделала "два шага навстречу Киеву" по деэскалации конфликта – военный и политический. В рамках военного российская армия значительно сократила боевые действия в направлении Киева и Чернигова. Однако украинское руководство не оценило этот шаг, отмечал глава МИД России Сергей Лавров, так как вскоре после этого последовала провокация в Буче.
Уже 7 апреля Лавров сообщил, что украинские переговорщики передали свой проект соглашения, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле.
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