https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/peskov-o-peregovorakh-s-kievom-myach-na-storone-ukrainy-1038739021.html

Песков о переговорах с Киевом: мяч на стороне Украины

Песков о переговорах с Киевом: мяч на стороне Украины

Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля на пятый день начала спецоперации, они проходят в формате очных встреч и в режиме видеоконференции. 20.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-20T13:55+0300

2022-04-20T13:55+0300

2022-04-20T14:37+0300

россия

украина

новости

москва

киев

дмитрий песков

военная спецоперация рф в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/14/1038739302_0:0:3298:1856_1920x0_80_0_0_739e1170b7b2266f75f15d2e43af62c9.jpg

СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Россия направила Украине проект документа с четкими формулировками, теперь мяч на стороне Киева, заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.При этом представитель Кремля отметил, что Киев постоянно отходит от своих же слов и согласований, данных ранее. Это "имеет очень плохие последствия" для эффективности переговоров, добавил он.Последний раунд очных переговоров России и Украины прошел в конце марта в Стамбуле, в резиденции турецкого президента – дворце Долмабахче. По их итогам Москва сделала "два шага навстречу Киеву" по деэскалации конфликта – военный и политический. В рамках военного российская армия значительно сократила боевые действия в направлении Киева и Чернигова. Однако украинское руководство не оценило этот шаг, отмечал глава МИД России Сергей Лавров, так как вскоре после этого последовала провокация в Буче. Уже 7 апреля Лавров сообщил, что украинские переговорщики передали свой проект соглашения, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле.

россия

украина

москва

киев

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, украина, новости, москва, киев, дмитрий песков