https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/popov-o-premii-iskandera-teper-mnogie-pisateli-schitayut-za-chest-ee-poluchit--1038736326.html

Попов о премии Искандера: теперь многие писатели считают за честь ее получить

Попов о премии Искандера: теперь многие писатели считают за честь ее получить

О начале приема работ на Международную литературную премию имени Фазиля Искандера, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал председатель жюри премии... 20.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-20T14:02+0300

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Попов о премии Искандера: теперь многие писатели считают за честь ее получить Попов о премии Искандера: теперь многие писатели считают за честь ее получить

Попов поделился большой радостью, связанной с тем, что в этом году премия имени Искандера получила президентский грант. Это, по мнению Попова, признает достижения премии, которая стала популярной, и многие писатели "считают за честь ее получить"."Критики пишут, что это единственно честная премия. Только тексты, только качество, члены жюри смотрят на качество глазами Фазиля", - сказал Попов. Подробности слушайте в аудиофайле. Международная премия имени Фазиля Искандера была учреждена Русским ПЕН-центром в августе 2016 года.Цель премии – увековечить память российского писателя, вице-президента Русского ПЕН-центра Фазиля Искандера.

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