https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/popov-o-premii-iskandera-teper-mnogie-pisateli-schitayut-za-chest-ee-poluchit--1038736326.html
Попов о премии Искандера: теперь многие писатели считают за честь ее получить
Попов о премии Искандера: теперь многие писатели считают за честь ее получить
О начале приема работ на Международную литературную премию имени Фазиля Искандера, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал председатель жюри премии... 20.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-20T14:02+0300
2022-04-20T14:02+0300
2022-04-20T14:03+0300
радио
подкасты
абхазия
россия
искандер
литература
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/14/1038736297_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_189d6ed04e7a8a6cf3cadda084d612f7.jpg
Попов о премии Искандера: теперь многие писатели считают за честь ее получить
Попов о премии Искандера: теперь многие писатели считают за честь ее получить
Попов поделился большой радостью, связанной с тем, что в этом году премия имени Искандера получила президентский грант. Это, по мнению Попова, признает достижения премии, которая стала популярной, и многие писатели "считают за честь ее получить"."Критики пишут, что это единственно честная премия. Только тексты, только качество, члены жюри смотрят на качество глазами Фазиля", - сказал Попов. Подробности слушайте в аудиофайле. Международная премия имени Фазиля Искандера была учреждена Русским ПЕН-центром в августе 2016 года.Цель премии – увековечить память российского писателя, вице-президента Русского ПЕН-центра Фазиля Искандера.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/14/1038736297_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_68576cc9fcd2280c861f4ab7be61b5d9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, россия, искандер, литература, аудио
Попов о премии Искандера: теперь многие писатели считают за честь ее получить
14:02 20.04.2022 (обновлено: 14:03 20.04.2022)
О начале приема работ на Международную литературную премию имени Фазиля Искандера, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал председатель жюри премии, президент Русского ПЕН-центра Евгений Попов.
Попов поделился большой радостью, связанной с тем, что в этом году премия имени Искандера получила президентский грант. Это, по мнению Попова, признает достижения премии, которая стала популярной, и многие писатели "считают за честь ее получить".
"Критики пишут, что это единственно честная премия. Только тексты, только качество, члены жюри смотрят на качество глазами Фазиля", - сказал Попов.
Подробности слушайте в аудиофайле
.
Международная премия имени Фазиля Искандера была учреждена Русским ПЕН-центром в августе 2016 года.
Цель премии – увековечить память российского писателя, вице-президента Русского ПЕН-центра Фазиля Искандера.