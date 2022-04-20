https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/posrednik-bebiya-o-vozmozhnostyakh-grazhdan-abkhazii-prokhodit-sanatorno-kurortnoe-lechenie-1038740874.html
Посредник: Бебия о возможностях граждан Абхазии проходить санаторно-курортное лечение
Посредник: Бебия о возможностях граждан Абхазии проходить санаторно-курортное лечение
О возможностях санаторно-курортного лечения граждан Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал председатель Государственного внебюджетного фонда социального... 20.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-20T17:31+0300
2022-04-20T17:31+0300
2022-04-20T17:31+0300
радио
подкасты
посредник
абхазия
социальное страхование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/14/1038740847_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_54c29d68374bc60d65fdd1642868ced5.jpg
Посредник: Бебия о возможностях граждан Абхазии проходить санаторно-курортное лечение
Посредник: Бебия о возможностях граждан Абхазии проходить санаторно-курортное лечение
В этом выпуске программы "Посредник" все о ситуации в сфере санаторно-курортного лечения, об информированности граждан, о том, как часто им предоставляется такая возможность. Подробнее об этом, а также о том, какие социальные обязательства Фонда в этом году появились и как они выполняются, слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/14/1038740847_75:0:1214:854_1920x0_80_0_0_ddd262ee738c0d78026e14dd00a70533.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, посредник, абхазия, социальное страхование, аудио
Посредник: Бебия о возможностях граждан Абхазии проходить санаторно-курортное лечение
О возможностях санаторно-курортного лечения граждан Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал председатель Государственного внебюджетного фонда социального страхования и охраны труда республики Бакур Бебия.
В этом выпуске программы "Посредник" все о ситуации в сфере санаторно-курортного лечения, об информированности граждан, о том, как часто им предоставляется такая возможность.
Подробнее об этом, а также о том, какие социальные обязательства Фонда в этом году появились и как они выполняются, слушайте в аудиофайле.