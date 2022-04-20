https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/posrednik-bebiya-o-vozmozhnostyakh-grazhdan-abkhazii-prokhodit-sanatorno-kurortnoe-lechenie-1038740874.html

Посредник: Бебия о возможностях граждан Абхазии проходить санаторно-курортное лечение

Посредник: Бебия о возможностях граждан Абхазии проходить санаторно-курортное лечение

О возможностях санаторно-курортного лечения граждан Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал председатель Государственного внебюджетного фонда социального... 20.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-20T17:31+0300

2022-04-20T17:31+0300

2022-04-20T17:31+0300

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Посредник: Бебия о возможностях граждан Абхазии проходить санаторно-курортное лечение Посредник: Бебия о возможностях граждан Абхазии проходить санаторно-курортное лечение

В этом выпуске программы "Посредник" все о ситуации в сфере санаторно-курортного лечения, об информированности граждан, о том, как часто им предоставляется такая возможность. Подробнее об этом, а также о том, какие социальные обязательства Фонда в этом году появились и как они выполняются, слушайте в аудиофайле.

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подкасты, посредник, абхазия, социальное страхование, аудио