https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/rossiya-proizvela-pervyy-pusk-ballisticheskoy-rakety-sarmat-1038743985.html
Россия произвела первый пуск баллистической межконтинентальной ракеты "Сармат"
Россия произвела первый пуск баллистической межконтинентальной ракеты "Сармат"
Вес каждой ракеты стратегического ракетного комплекса "Сармат" превышает 200 тонн, забрасываемая масса составляет около 10 тонн. 20.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-20T18:38+0300
2022-04-20T18:38+0300
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СУХУМ, 20 апр – Sputnik. В России проведен первый в рамках государственных испытаний пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.Успешный запуск самой мощной баллистической ракеты в мире произвели в 15:12 на Государственном испытательном космодроме "Плесецк" в Архангельской области". "Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка", - заявили в ведомстве.Президент России Владимир Путин поздравил армию с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", отметив, что она не имеет аналогов в мире.В Минобороны уточнили, что летные испытания перспективной ракеты тяжелого класса с разделяющейся головной частью позволили оценить правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса "Сармат".После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения и значительно усилит боевую мощь страны. В Красноярском крае ведутся работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс.
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россия, ракеты, новости, испытания, министерство обороны рф
Россия произвела первый пуск баллистической межконтинентальной ракеты "Сармат"
18:38 20.04.2022 (обновлено: 18:42 20.04.2022)
Вес каждой ракеты стратегического ракетного комплекса "Сармат" превышает 200 тонн, забрасываемая масса составляет около 10 тонн.
СУХУМ, 20 апр – Sputnik.
В России проведен первый в рамках государственных испытаний пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны.
Успешный запуск самой мощной баллистической ракеты в мире произвели в 15:12 на Государственном испытательном космодроме "Плесецк" в Архангельской области".
"Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка", - заявили в ведомстве.
Президент России Владимир Путин поздравил армию с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", отметив, что она не имеет аналогов в мире.
В Минобороны уточнили, что летные испытания перспективной ракеты тяжелого класса с разделяющейся головной частью позволили оценить правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса "Сармат".
После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения и значительно усилит боевую мощь страны. В Красноярском крае ведутся работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс.