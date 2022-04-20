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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/rossiyskie-rakety-porazili-bolee-1000-voennykh-obektov-ukrainy-za-sutki-1038735385.html
Российские ракеты поразили более 1000 военных объектов Украины за сутки
Российские ракеты поразили более 1000 военных объектов Украины за сутки
Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции по демилитаризации Украины. 20.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-20T10:56+0300
2022-04-20T11:13+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Российские ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1053-м объектам украинской военной инфраструктуры за сутки, сообщил во время утреннего брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Среди уничтоженных объектов: 31 пункт управления, шесть складов горюче-смазочных материалов, 910 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника, а также 106 огневых позиций артиллерии, уточнил генерал.Авиация России в течение ночи поразила 73 военных объекта Украины, в том числе более 50 мест скопления живой силы и военной техники, семь опорных пунктов и четыре склада боеприпасов. Российские средства ПВО сбили еще шесть украинских беспилотников и две тактические ракеты "Точка-У".Россия 24 февраля объявила о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса, для этого планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, чтобы все ответственные за кровавые преступления в ДНР и ЛНР с 2014 года предстали перед судом.
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новости, россия, украина, вооружения, армия, министерство обороны рф

Российские ракеты поразили более 1000 военных объектов Украины за сутки

10:56 20.04.2022 (обновлено: 11:13 20.04.2022)
© Foto / УПСИ МО РФПуск ракеты малой дальности "Искандер"
Пуск ракеты малой дальности Искандер - Sputnik Абхазия, 1920, 20.04.2022
© Foto / УПСИ МО РФ
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Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции по демилитаризации Украины.
СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Российские ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1053-м объектам украинской военной инфраструктуры за сутки, сообщил во время утреннего брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Среди уничтоженных объектов: 31 пункт управления, шесть складов горюче-смазочных материалов, 910 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника, а также 106 огневых позиций артиллерии, уточнил генерал.
Авиация России в течение ночи поразила 73 военных объекта Украины, в том числе более 50 мест скопления живой силы и военной техники, семь опорных пунктов и четыре склада боеприпасов.
Российские средства ПВО сбили еще шесть украинских беспилотников и две тактические ракеты "Точка-У".
Россия 24 февраля объявила о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса, для этого планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, чтобы все ответственные за кровавые преступления в ДНР и ЛНР с 2014 года предстали перед судом.
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