https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/s-2014-goda-25-milliona-ukraintsev-nashi-ubezhische-v-rossii-zayavil-polyanskiy-1038732115.html

С 2014 года 2,5 миллиона украинцев нашли убежище в России, заявил Полянский

С 2014 года 2,5 миллиона украинцев нашли убежище в России, заявил Полянский

Россия 24 февраля объявила о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса, для этого планируется провести демилитаризацию и денацификацию киевского... 20.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-20T08:45+0300

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СУХУМ, 20 апр – Sputnik. После переворота на Майдане в 2014 году до сегодняшнего дня 2,5 миллиона украинцев нашли убежище в России, следует из заявления первого зампостпреда РФ в ООН Дмитрия Полянского на заседании Совета безопасности организации. Об этом сообщает РИА Новости."Только по официальным данным, с 2014 года за получением гражданства России, статуса беженца или временного убежища в нашей стране обратились по меньшей мере 1,7 миллиона человек", – сказал он.После же обострения ситуации на Донбассе и начала обстрелов с украинской стороны накануне российской спецоперации поток людей резко усилился и достиг 863 тысяч человек, отметил Полянский.Таким образом, убежище в России с 2014 года нашли как минимум 2,5 миллиона украинцев, указал дипломат.

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россия, украина, новости, оон, беженцы